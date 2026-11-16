کد خبر: 1390758
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۱
بين‌الملل » اخبار كلی

تداوم نقض آتش‌بس غزه با حملات اشغالگران/ یک دانش‌آموز فلسطینی مجروح شد

ق منابع فلسطینی با اعلام تداوم حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه و نقض آتش‌بس در این منطقه، از زخمی شدن دستکم سه فلسطینی از جمله یک دانش‌آموز در نتیجه این حملات خبر دادند.

جوان آنلاین: منابع فلسطینی از زخمی شدن سه فلسطینی از جمله یک کودک دانش‌آموز بر اثر تیراندازی نظامیان اشغالگر در جنوب شهر «خان یونس» در جنوب باریکه غزه خبر دادند.

نظامیان اشغالگر اسرائیلی به نقض آتش‌بس در غزه از طریق حملات توپخانه‌ای و شلیک از جنگ‌افزارهای خود در مناطق شمالی و جنوبی غزه ادامه می‌دهند.

خبرنگار خبرگزاری صفا گزارش داد: سه نفر از جمله یک کودک دانش‌آموز در تیراندازی اشغالگران در داخل مدرسه‌ای در جنوب شهر خان یونس در جنوب غزه زخمی شدند. جنگ افزارهای اسرائیلی به شدت شمال‌شرقی شهر خان‌یونس و شرق این منطقه را زیر آتش گرفتند. توپخانه اشغالگران نیز مناطق شمالی اردوگاه البریج و شرق اردوگاه المغازی در مرکز غزه را گلوله باران کرد.

بر اساس گزارش این رسانه فلسطینی، تیرهای شلیک شده از سوی نظامیان اشغالگران به چادرهای آوارگان در غرب خان یونس اصابت کردند. همزمان، برخی منابع فلسطینی از حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به حومه بیمارستان «کمال عدوان» در شمال غزه خبر دادند.

این درحالی است که در حمله شب گذشته یک پهپاد اسرائیلی به اطراف مسجدی در «مواصی» در شهر رفح در جنوب غزه دو نفر شهید و شماری زخمی شدند. شمار شهدای غزه از زمان باصطلاح آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ مهر ۱۴۰۴) تا کنون به یک هزار و ۶۴۷ شهید افزایش یافته است و شمار مجروحان نیز به پنج هزار و ۹۶۹ نفر رسیده است.

برچسب ها: آتش بس غزه ، غزه ، اسرائیل
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