رئیس‌جمهوری برزیل در جریان چهل‌ونهمین نشست سران انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) در فیلیپین، با تأکید بر تاب‌آوری و استقلال اقتصادی کشورش، بر گسترش مناسبات تجاری با قدرت‌های آسیایی و کشورهای جنوب جهانی در مواجهه با تعرفه های آمریکا تاکید کرد و از عزم برازیلیا برای احیای روابط با ونزوئلا در بالاترین سطح خبر داد.

جوان آنلاین: لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا در مانیل، به‌عنوان مهمان ویژه در چهل‌ونهمین نشست سران آسه‌آن، شرکت کرد و بر ضرورت تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی، تقویت مناسبات تجاری با کشورهای آسیا و جنوب جهانی و همچنین اتکا به چندجانبه‌گرایی تأکید کرد.

لولا در تشریح نتایج سیاست تنوع‌بخشی به شرکای تجاری برزیل اعلام کرد که مازاد تجاری این کشور از ۵۰ هزار میلیارد به ۸۰ هزار میلیارد رئال، معادل حدود ۱۴ میلیارد و ۱۲۰ میلیون دلار، افزایش یافته و همزمان سهم آمریکا از مبادلات کالایی برزیل به ۹.۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

رئیس‌جمهوری برزیل در یک نشست خبری با اشاره به رویکرد دولتش در برابر سیاست‌های تعرفه‌ای واشنگتن گفت: به‌جای اینکه بنشینیم و گریه کنیم یا التماس کنیم که دولت آمریکا دلش به حال برزیل بسوزد، تصمیم گرفتیم به دنبال شرکای دیگری برای فروش و خرید کالا باشیم.

تعرفه‌های گمرکی اعمال‌شده از سوی دولت دونالد ترامپ بر برخی محصولات برزیلی به ۲۵ و ۱۲.۵ درصد می‌رسد. لولا مازاد تجاری برزیل را گواهی بر این دانست که چندجانبه‌گرایی بر یک‌جانبه‌گرایی مبتنی بر اعمال فشار و اجبار، که این موانع تجاری نماد آن هستند، برتری دارد

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که دولت دونالد ترامپ بر برخی محصولات برزیلی تعرفه‌های گمرکی ۲۵ و ۱۲.۵ درصدی اعمال کرده است. لولا با استناد به افزایش مازاد تجاری کشورش، این روند را نشانه برتری چندجانبه‌گرایی بر یک‌جانبه‌گرایی مبتنی بر فشار و اجبار دانست که موانع تجاری نماد آن هستند.

در همین چارچوب، موانع تعرفه‌ای واشنگتن، به‌جای به زانو درآوردن برازیلیا، به عاملی محرک در تغییر جهت مبادلات تجاری برزیل به سمت قدرت‌های اقتصادی آسیا و اروپا تبدیل شد؛ راهبردی که بر تغییر مسیر جریان‌های صادراتی و وارداتی استوار است؛ چرخشی که بنا بر گزارش تله سور، موجب ناکام ماندن باج‌خواهی تعرفه‌ای آمریکا شد.

آمارهای ارائه‌شده از افزایش مبادلات تجاری برزیل با شرکای جدید حکایت دارد؛ به‌طوری‌که تجارت این کشور با چین ۲۰ درصد، اندونزی ۱۵ درصد، آلمان ۱۵.۸ درصد و ویتنام ۱۳ درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد که سیاست تنوع‌بخشی تجاری برازیلیا به تغییر عملی در شبکه خریداران و تأمین‌کنندگان این کشور منجر شده و صرفاً در سطح موضع‌گیری لفظی باقی نمانده است.

همچنین مبادلات تجاری برزیل با کشورهای عضو آسه‌آن از ۵۳۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۳ به بیش از ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۶ رسیده است و لولا در نظر دارد این حجم مبادلات را دو برابر کند؛ اقدامی که با هدف تثبیت جایگاه برزیل به‌عنوان یکی از شرکای پایدار و بلندمدت این بلوک اقتصادی دنبال می‌شود.

بر اساس این گزارش، برازیلیا صرفاً به دنبال افزایش فروش کالا به کشورهای جنوب شرق آسیا نیست، بلکه ایجاد یک اتحاد راهبردی و پایدار از طریق توافق‌هایی را دنبال می کند که فراتر از مبادلات مقطعی و موردی باشند.

هدف‌گذاری مطرح‌شده از سوی لولا در مانیل، دستیابی به نظام حکمرانی اقتصادی چندقطبی و رهایی از وابستگی به یک بازار واحد است؛ رویکردی که در آن گسترش مناسبات با کشورهای جنوب جهانی، بعنوان پادزهری برای مقابله با سیاست‌های حمایت‌گرایانه و یک‌جانبه واشنگتن محسوب می‌شود.

تحرکات دیپلماتیک برازیلیا بر یک پیش‌فرض مبتنی بر حاکمیت ملی استوار است: از نگاه دولت برزیل، گسترش دامنه تعاملات و افزودن طرف‌های گفت‌وگو، به معنای مصون‌سازی استقلال اقتصادی کشور در برابر هرگونه تلاش خارجی برای اعمال فشار یا تحمیل شروط است.

احیای روابط برزیل و ونزوئلا در بالاترین سطح

رئیس‌جمهوری برزیل در جریان این سفر، بار دیگر بر اراده کشورش برای احیای روابط با ونزوئلا در بالاترین سطح تأکید کرد. پس از دیدار اخیر وی با دلسی رودریگس رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا، در حاشیه سی‌ویکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۱)، برازیلیا و کاراکاس در موقعیتی قرار گرفته‌اند که همکاری‌های انرژی و تجاری خود را در آمریکای جنوبی گسترش دهند.

بر اساس این گزارش، روند احیای کامل مناسبات دو کشورابعاد سیاسی، اقتصادی و نفتی را دربرمی‌گیرد. در این چارچوب، رویکرد مبتنی بر استقلال و حاکمیت ملی در سیاست خارجی برزیل، زمینه بازگشت ونزوئلا به جایگاهی محوری در دستورکار همگرایی منطقه‌ای آمریکای جنوبی را فراهم می‌کند.