کد خبر: 1390756
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۸
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فون در لاین: اروپا در مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین «مشارکت نزدیک» خواهد داشت

ی اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفت، اروپا در مذاکرات صلح آتی بین روسیه و اوکراین از نزدیک و فعالانه مشارکت خواهد داشت.

جوان آنلاین:تارنمای کی یف ایندیپندنت نوشت: فون در لاین در شبکه اجتماعی ایکس درباره مذاکرات آینده صلح بین اوکراین و روسیه اظهار داشت که اروپا از نزدیک در این مذاکرات از طریق چارچوب E۵+ EU شرکت خواهد داشت.

وی افزود، در ضمن ما حمایت حداکثری از اوکراین و فشار حداکثری بر روسیه را تضمین خواهیم کرد.

کی یف ایندیپندنت نوشت: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بارها قبل و بعد ازمذاکرات سه جانبه ای که بین آمریکا، روسیه و اوکراین در ۱۱ و ۱۲ نوامبر (۲۱-۲۰ آبان) در ابوظبی برگزار شد، از اروپا خواسته بود در مذاکرات صلح شرکت کند.

بیانیه فون در لاین چند روز بعد از توافق سران اروپایی در تاریخ ۱۳ نوامبر (۲۲ آبان) منتشر شده است. سران اروپا توافق کردند نهادهای اروپایی و پنج کشور در مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ اوکراین شرکت کنند.

تیم مذاکره‌کننده اروپایی، شامل نمایندگانی از نهادهای اتحادیه اروپا در کنار فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان و انگلیس خواهد بود. این پنج کشور در چارچوب ائتلاف کشورهای داوطلب (Coalition of the Willing) با عنوان E۵ شناخته می شوند و شامل گروهی از کشورهاست که برای ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین تلاش می‌کنند.

فون در لاین گفت که پیش از برگزاری نشست «مجمع توسعه اتحادیه اروپا» که قرار است در روزهای ۱۵ و ۱۶ نوامبر (۲۵-۲۵ آبان) برگزار شود، درباره مذاکرات صلح اوکراین با الکساندر اشتوب، رئیس‌جمهور فنلاند، گفت‌وگو کرده است.

مجمع توسعه اتحادیه اروپا سالانه به موضوع تقویت راهبردهای اتحادیه اروپا در حوزه امنیت و جامعه مدنی می ‌پردازد.

مارتا کوس (Marta Kos) کمیسر توسعه اتحادیه اروپا در ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) اعلام کرد که اوکراین و اتحادیه اروپا درباره اقداماتی برای تسریع اصلاحات کلیدی موردنیاز جهت عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا به توافق رسیده‌اند.

هدف از این اقدامات، دستیابی به معیارهای مهم در زمینه دموکراسی و حاکمیت قانون در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ است.

والدیس دومبروفسکیس کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا در تاریخ ۹ نوامبر گفت که کسری بودجه پیش‌بینی ‌شده اوکراین برای سال ۲۰۲۷، به مبلغ ۷۰ میلیارد یورو (معادل ۷۸.۳ میلیارد دلار) است که در صورتی که اتحادیه اروپا بتواند با اعطای وام جدیدی به ارزش ۴۵ میلیارد یورو (معادل ۵۰.۴ میلیارد دلار) موافقت کند، تا حدی از طریق این اتحادیه جبران خواهد شد.

این وام، به غیر از تعهد جداگانه اتحادیه اروپا برای اختصاص ۴۵ میلیارد یورو به اوکراین در سال ۲۰۲۷ خواهد بود؛ این تعهد بروکسل در چارچوب وام ۹۰ میلیارد یورویی (معادل ۱۰۰.۷ میلیارد دلار) که در آوریل ۲۰۲۶ تنظیم و نهایی شد، عملی خواهد شد.

انتظار می رود سران اروپا در نشست آتی شورای اروپا که در تاریخ ۲۶ و ۲۷ نوامبر (۶-۵ آذر) برگزار می شود درباره مذاکرات صلح اوکراین و تقسیم عادلانه منابع مالی گفت و گو کنند.

برچسب ها: اروپا ، اوکراین ، جنگ اوکراین
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