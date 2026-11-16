«تلگرام» در اردن ممنوع شد

جوان آنلاین: اداره امنیت عمومی اردن در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام در چارچوب تقویت امنیت دیجیتال، محافظت از کاربران و کاهش خطرات و فعالیت های خلاف قوانین مربوط به استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال است.

این اداره افزود: برخورد با این پلتفرم‌ها در راستای حفاظت از جامعه و مقابله با فعالیت‌هایی است که ارتکاب جنایت های الکترونیکی، تهدید و باج گیری را تسهیل می کند. همچنین هدف از این اقدام مقابله با انتشار محتواهای غیرقانونی و مخل امنیت جامعه است.

اداره امنیت عمومی اردن خاطرنشان کرد که هدف دیگر از این اقدام که مطابق قوانین جاری است، مقابله با ترویج افراطگرایی و تندروی و تاثیر آن بر امنیت ملی است.

این اداره از شهروندان اردنی خواست که هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی هوشیار و محتاط باشند و با حساب ها و لینک های ناشناس همکاری نکنند و فعالیت ها و محتواهای غیرقانونی را از طریق کانال های رسمی ابلاغ کنند.

اداره امنیت عمومی اردن همچنین بر نقش حیاتی خانواده‌ها در نظارت بر استفاده فرزندانشان از شبکه های اجتماعی و برنامه‌های دیجیتال، افزایش آگاهی آنها از خطرات مرتبط، هدایت آنها به سمت استفاده ایمن و مسئولانه از فناوری و استفاده از ابزارهای کنترل شده، تأکید کرد.

این اداره بر تعهد مداوم خود برای انجام اقدامات لازم به منظور مقابله با جرایم و تخلفات در فضای مجازی، در راستای حفظ امنیت جامعه و سلامتی مردم، تأکید کرد.