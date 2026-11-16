کد خبر: 1390754
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۷
بين‌الملل » اخبار كلی

چین از شکل‌گیری اجماع گسترده برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و آفریقا خبر داد

ف سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اشاره به سفر نماینده ویژه پکن به خاورمیانه و آفریقا تاکید کرد که «این رایزنی‌ها به شکل‌گیری اجماع گسترده با کشورهای منطقه درباره تقویت همبستگی و همکاری، صیانت از صلح و پیگیری توسعه منجر شده است.»

جوان آنلاین: مائو نینگ در نشست خبری امروز(دوشنبه)‌ دستگاه دیپلماسی چین گفت که سه فرستاده و نماینده ویژه پکن در چارچوب یک تحرک دیپلماتیک هماهنگ، به هفت کشور در مناطق خاورمیانه، خلیج فارس و شاخ آفریقا، سفر کردند.

وی هدف از این ماموریت‌های دیپلماتیک را پیشبرد گفت‌وگوهای صلح و کاهش تنش‌های منطقه‌ای، عنوان کرد و افزود: «این رایزنی‌ها به شکل‌گیری اجماع گسترده با کشورهای منطقه درباره تقویت همبستگی و همکاری، صیانت از صلح و پیگیری توسعه منجر شده است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پایان تاکید کرد که پکن به ایفای نقشی سازنده در مسیر تحقق صلح پایدار و ثبات در خاورمیانه و آفریقا ادامه خواهد داد.

به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه چین در یازدهم آبان، اعلام کرده بود که به‌منظور تشویق طرف‌ها به گفت‌وگو و کاهش تنش‌های منطقه‌ای، هم‌زمان چند فرستاده ویژه به منطقه اعزام می‌کند.

بر همین اساس، در حالی که لیو شیان‌فا ماموریت رایزنی با کشورهای حوزه شاخ آفریقا و دریای سرخ از جمله مصر، اتیوپی، جیبوتی و اریتره را بر عهده گرفته است، جای جون نماینده ویژه دولت چین در امور خاورمیانه نیز از هجدهم آبان سفر دوره‌ای خود را به تهران، مسقط و ریاض انجام داد و با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، عمان، عربستان سعودی و یمن پیرامون ضرورت توقف تنش‌ها در یمن و دریای سرخ گفت‌وگو کرد.

وی در جریان اقامت خود در پایتخت ایران، دیدارهای جداگانه‌ای با علی باقری کنی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و محمد علی‌بک دستیار وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار کرد.

فرستاده ویژه دولت چین پس از پایان رایزنی‌های خود در تهران، در دومین مرحله از سفرش راهی مسقط شد و با سید بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس گزارش وزارت امور خارجه چین، محور اصلی مذاکرات وی در عمان نیز تلاش مشترک برای بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس بود.

نماینده ویژه چین در امور خاورمیانه همچنین جمعه گذشته به ریاض سفر کرد و با فیصل بن فرحان آل سعود وزیر خارجه عربستان و رشاد العلیمی رئیس موسوم به شورای رهبری ریاست جمهوری دولت مستعفی یمن تحت حمایت ریاض دیدار کرد.

جای جون تاکید کرد که پکن به میانجی‌گری خود با هدف ایجاد آشتی و توقف درگیری‌ها ادامه خواهد داد تا صلح و ثبات هرچه سریعتر به خاورمیانه و حوزه خلیج فارس بازگردد.

لیو شیان‌فا نماینده ویژه چین در امور آفریقا طی سفرش به قاهره با بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر دیدار و بر هماهنگی مشترک میان پکن و قاهره برای حل بحران‌های آفریقا و خاورمیانه تاکید کرد.

برچسب ها: چین ، خاورمیانه ، افریقا
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