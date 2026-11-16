کد خبر: 1390753
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۶
ورزش » ساير

نامه بیرانوند به سازمان لیگ و فدراسیون؛ قراردادی با تراکتور ندارم

ی دروازه‌بان تیم ملی فوتبال رسماً در نامه‌ای به سازمان لیگ اعلام کرد که قراردادش با تراکتور فاقد اعتبار است.

جوان آنلاین: علیرضا بیرانوند در تاریخ ۲۳ مهرماه قرارداد خود با باشگاه تراکتور را به مدت ۳ سال تمدید کرد و سپس راهی خدمت سربازی در باشگاه فجرسپاسی شیراز شد.

در این شرایط در اتفاقی عجیب و باورنکردنی با گذشت یک ماه از امضای قرارداد از سوی علیرضا بیرانوند، جای امضای مدیرعامل باشگاه تراکتور که در قرارداد به نام حجت کریمی ذکر شده است، خالی مانده و به این ترتیب با جدایی حجت کریمی از باشگاه تراکتور، این برگه قرارداد هم فاقد اعتبار شده است.

در برگه قرارداد بیرانوند با باشگاه تراکتور، یک طرف قرارداد نام کریمی به‌عنوان مدیرعامل درج شده است و با جدایی او از تراکتور، باید قرارداد جدیدی برای این بازیکن تنظیم شود و به امضای مدیرعامل جدید یعنی سعید مظفری‌زاده برسد. هرچند باشگاه تبریزی مدعی است عباس الیاسی رئیس هیئت مدیره باشگاه تراکتور قرارداد را امضا کرده و قرارداد معتبر است، اما بیرانوند این ادعا را قبول ندارد و به نظر می‌رسد این اتفاق رخ داده، بیرانوند و باشگاه تراکتور را وارد یک چالش جدید خواهد کرد.

در همین راستا، علیرضا بیرانوند روز گذشته در نامه‌ای رسمی به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ اعلام کرده است که قرارداد تمدید شده او با باشگاه تراکتور تا تاریخ مذکور از سوی مدیرعامل وقت امضا نشده و به این ترتیب از نظر او این قرارداد فاقد اعتبار قانونی است. به این ترتیب بیرانوند رسماً به دلیل عدم امضای قراردادش از سوی مدیرعامل تراکتور، منکر قرارداد با این باشگاه شده و به سازمان لیگ نیز این موضوع را اعلام کرده است.

به نظر می‌رسد با اتفاقات رخ داده به زودی دروازه‌بان شماره یک تیم ملی با باشگاه تراکتور وارد یک چالش حقوقی جدی خواهد شد و باید دید در نهایت چه سرنوشتی در انتظار این پرونده خواهد بود.

برچسب ها: بیرانوند ، علیرضا بیرانوند ، قرارداد
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

امریکا از جنگ جا زد!

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

باند افغانی‌های غیرمجاز با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

چگونه حضرت زهرا (س) حجت خدا بر امام معصوم است؟

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

 پارکینگ متحرک تهران!

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام

«برخاستن از فقر» و گنج‌های ایرانی

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱

کالابرگ کدملی‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت

شما معجزه می‌بینید!

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

ایران به درخواست مذاکره پیش از تحقق شروط ۷ گانه «نه» گفت

امنیت ایران از مسیر اعتماد به امریکا نمی‌گذرد

انصارالله به دروازه‌های «عدن» نزدیک‌تر شد

الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق

افزایش برد موشک‌ها راهبرد جدید بازدارندگی ما است

مساله اصلی تحقق و پذیرش هفت شرط ایران از سوی طرف مقابل است

‌نقشه سرقت دلار و طلا در دست شریک تجاری + گفت‌وگو با متهم

خواب امریکایی «خروج بی‌توافق»!

ترامپ باید بین پذیرش حقوق ایران و «شکست دوباره» انتخاب کند

‌میناب مقتدر و مظلوم

هوافضای سپاه مهیای خلق شگفتانه‌های جدید برای دشمن است

عزیمت وزیر امور خارجه کشورمان به پاکستان

بار‌ها سوریه رفت، حتی شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!

زارعی با حسرت تشکیل اتحادیه تئاتر جهان اسلام درگذشت

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

انفجار دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز توسط سپاه

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
«نابینایی» ارمغان باربی‌های هالیوودی برای زنان و دختران
«برخاستن از فقر» و گنج‌های ایرانی
دانش‌آموزان و هوش‌مصنوعی/ AI حل‌المسائل دانش‌آموزان شده است!
خستگی پنهان مادران | چه کسی مراقب مراقبان خانواده است؟
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای سایبری جنگ رمضان/ خودش را برای شهادت آماده کرده بود
تعلل دستگاه ها در مهار آلودگی هوا/ قانون هوای پاک ۱۲ درصدی!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آقاجان! همه خانواده ما فدای راه ظهور شما
چه کسی جنگ را می‌برد؟!
پاداش «زیان‌رسانی» نمی‌دهیم!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
شما معجزه می‌بینید!
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار