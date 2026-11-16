نامه بیرانوند به سازمان لیگ و فدراسیون؛ قراردادی با تراکتور ندارم

جوان آنلاین: علیرضا بیرانوند در تاریخ ۲۳ مهرماه قرارداد خود با باشگاه تراکتور را به مدت ۳ سال تمدید کرد و سپس راهی خدمت سربازی در باشگاه فجرسپاسی شیراز شد.

در این شرایط در اتفاقی عجیب و باورنکردنی با گذشت یک ماه از امضای قرارداد از سوی علیرضا بیرانوند، جای امضای مدیرعامل باشگاه تراکتور که در قرارداد به نام حجت کریمی ذکر شده است، خالی مانده و به این ترتیب با جدایی حجت کریمی از باشگاه تراکتور، این برگه قرارداد هم فاقد اعتبار شده است.

در برگه قرارداد بیرانوند با باشگاه تراکتور، یک طرف قرارداد نام کریمی به‌عنوان مدیرعامل درج شده است و با جدایی او از تراکتور، باید قرارداد جدیدی برای این بازیکن تنظیم شود و به امضای مدیرعامل جدید یعنی سعید مظفری‌زاده برسد. هرچند باشگاه تبریزی مدعی است عباس الیاسی رئیس هیئت مدیره باشگاه تراکتور قرارداد را امضا کرده و قرارداد معتبر است، اما بیرانوند این ادعا را قبول ندارد و به نظر می‌رسد این اتفاق رخ داده، بیرانوند و باشگاه تراکتور را وارد یک چالش جدید خواهد کرد.

در همین راستا، علیرضا بیرانوند روز گذشته در نامه‌ای رسمی به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ اعلام کرده است که قرارداد تمدید شده او با باشگاه تراکتور تا تاریخ مذکور از سوی مدیرعامل وقت امضا نشده و به این ترتیب از نظر او این قرارداد فاقد اعتبار قانونی است. به این ترتیب بیرانوند رسماً به دلیل عدم امضای قراردادش از سوی مدیرعامل تراکتور، منکر قرارداد با این باشگاه شده و به سازمان لیگ نیز این موضوع را اعلام کرده است.

به نظر می‌رسد با اتفاقات رخ داده به زودی دروازه‌بان شماره یک تیم ملی با باشگاه تراکتور وارد یک چالش حقوقی جدی خواهد شد و باید دید در نهایت چه سرنوشتی در انتظار این پرونده خواهد بود.