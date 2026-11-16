جوان آنلاین: میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین اعلام کرد که کشورهای غربی نظام پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را سیاسی کرده و از آن به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر کشورهای نامطلوب استفاده می‌کنند.

اولیانوف صبح امروز، دوشنبه، در مصاحبه با روزنامه "کامرسانت" گفت: «مشکل اصلی این است که کشورهای غربی فعالانه از نظام پادمان‌ها به‌عنوان ابزاری سیاسی برای اعمال فشار بر کشورهایی استفاده می‌کنند که مورد پسند آنها نیستند. دقیقاً همین مسئله است که مبانی فنی پادمان‌ها را تضعیف کرده و اصل بی‌طرفی را زیر سؤال می‌برد.»

این دیپلمات روس افزود: «ما با حمایت کشورهای همفکر خود که علاقه‌مندند روند اجرای پادمان‌ها همچنان شفاف و از نظر فنی و حقوقی مستدل باقی بماند، با این رویکرد مقابله می‌کنیم.»

وی با اشاره به اینکه نظام پادمان‌های آژانس در مجموع از کارایی نسبتاً بالایی برخوردار است، توضیح داد: «دبیرخانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تلاش می‌کند این نظام را بهبود بخشد، اما گاهی شیوه انجام این کار پرسش‌های جدی برای ما ایجاد می‌کند که تلاش داریم از طریق گفت‌وگو با دبیرخانه و سایر کشورهای عضو، آنها را روشن و برطرف کنیم.»

نماینده دائم روسیه در وین همچنین تأکید کرد که به دلیل اقدامات اکثریت کشورهای غربی در شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به‌جای حل‌وفصل اختلافات میان آمریکا و ایران، «بازی‌های سیاسی بی‌معنا» همچنان ادامه دارد. اولیانوف گفت: «شورای حکام در ماه سپتامبر قطعنامه دیگری تصویب کرد که در آن خواستار فراهم شدن دسترسی بازرسان آژانس به تمامی تأسیسات هسته‌ای ایران شده است. این در حالی است که واشنگتن و تل‌آویو مرتباً تهران را به حملات موشکی تهدید می‌کنند؛ حملاتی که در صورت صدور مجوز ورود بازرسان بین‌المللی به تأسیسات مربوطه، ممکن است جان آنها را مستقیماً به خطر بیندازد.»

آژانس هیچ داده‌ای درباره فعالیت هسته‌ای اعلام‌نشده ایران در «کوه کلنگ» ندارد

این دیپلمات روس همچنین اعلام کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ مدرکی در اختیار ندارد که نشان دهد ایران در چارچوب برنامه هسته‌ای خود در منطقه «کوه کلنگ» که آمریکا تهدید کرده آن را هدف حملات بعدی خود قرار خواهد داد، فعالیت‌های مخفیانه انجام می‌دهد. اولیانوف در این باره گفت: «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هرگز گزارشی درباره این تأسیسات منتشر نکرده است و تا آنجا که ما اطلاع داریم، آژانس هیچ اطلاعاتی در اختیار ندارد که تأیید کند احتمالاً فعالیت هسته‌ای در آنجا انجام شده است. ما نیز اطلاعاتی در این زمینه نداریم. آمریکایی‌ها هم طبق روال معمول خود، یا زحمت ارائه دلایل و مدارک برای اثبات اتهاماتشان را به خود نداده‌اند یا نتوانسته‌اند چنین مدارکی ارائه کنند.»

نماینده روسیه در وین همچنین به این موضوع اشاره کرد که آمریکا و سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه با استفاده از اکثریت عددی خود در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار ارسال قطعنامه ماه سپتامبر به شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. او افزود: «به‌طور دقیق، این اقدام به معنای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت نیست. با این حال، کشورهای غربی و یونان که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده داشت، عملاً با این اقدام بحث‌های بی‌معنایی را به راه انداختند. این اقدامات خطرناک به تشدید تنش‌ها منجر می‌شود و اساساً هیچ نتیجه عملی مفیدی نمی‌تواند داشته باشد.»

هشدار مسکو درباره پاسخ متناسب به آزمایش هسته‌ای احتمالی آمریکا

نماینده دائم روسیه در وین در بخش دیگری از این مصاحبه با رد اتهامات بی‌اساس واشنگتن علیه مسکو و پکن درباره نقض مهلت قانونی منع آزمایش‌های هسته‌ای تأکید کرد که طرف آمریکایی هیچ مدرکی برای ادعاهای خود ارائه نمی‌کند، چرا که اساساً چنین مدرکی وجود خارجی ندارد.

وی با یادآوری موضع رسمی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه افزود: «روسیه قصدی برای ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای ندارد، اما در صورتی که ایالات متحده یا کشورهای دیگر دست به آزمایش هسته‌ای بزنند، کشور ما نیز به تبع آن ناگزیر خواهد بود اقدامات متقابل و متناسبی را در پیش بگیرد.»

به گفته اولیانوف، در صورت پایبندی مسئولانه قدرت‌های هسته‌ای به مهلت‌های داوطلبانه توقف آزمایش‌ها، همچنان امکان جلوگیری از تحقق چنین سناریویی وجود دارد.

انتقاد از محافظه‌کاری گروسی در قبال حملات اوکراین به نیروگاه زاپروژیه

این دیپلمات روس همچنین با اشاره به ادامه اقدامات تحریک‌آمیز ارتش اوکراین علیه نیروگاه هسته‌ای زاپروژیه، تأکید کرد که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید با صراحت و قاطعیت بیشتری غیرقابل قبول بودن این حملات را اعلام کند. اولیانوف در این باره توضیح داد: «امکانات آژانس برای پایان دادن به تحریکات اوکراین محدود است، اما در شرایط کنونی مدیرکل آژانس به باور من می‌توانست غیرقابل قبول بودن این حملات را روشن‌تر و قاطعانه‌تر بیان کند؛ هرچند در نتیجه پیگیری‌های ما، لحن گزارش‌های آژانس در مسیر درستی تغییر کرده است.»

وی در پایان بعید دانست که گروسی تا پایان سال جاری میلادی از نیروگاه زاپروژیه بازدید کند و افزود: «در این خصوص شک دارم. نخست اینکه هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که اوکراین آماده باشد برای چنین سفری به مدیرکل تضمین امنیتی لازم را بدهد.»

اولیانوف در عین حال یادآور شد که آقای گروسی این روزها فعالانه درگیر رقابت برای انتخاب دبیرکل سازمان ملل است و یافتن وقت برای سفر به نیروگاه دشوار خواهد بود. پیش از این گزارش شده بود که گروسی و آلکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت دولتی روس‌اتم، هفته گذشته توافق کردند پیش از پایان سال دیدار کنند و مقامات اوکراین سفر ششم مدیرکل آژانس را با تهدید او به تلافی در صورت ورود از مسیر روسیه ناکام گذاشته‌اند.