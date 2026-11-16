تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان/ اشغالگران ۲ لبنانی را ربودند

رژیم صهیونیستی در ادامه حملات خود به جنوب لبنان، حومه شهرک برعشیت، وادی الحجر و وادی زبقین را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داد.

جوان آنلاین: شبکه المنار اعلام کرد: جنگنده های اسرائیلی بامداد امروز دوشنبه در حمله به منطقه بقاع، منطقه کوهستانی الشعرا در مرز لبنان و سوریه را هدف قرار دادند.

تحرکات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در برکه النقار و نیز وادی السلوقی در جنوب لبنان و حمله یک تانک اسرائیلی به حومه شهرک زوطر شرقی از دیگر تحولات امنیتی جنوب لبنان است.

خبرنگار المنار گزارش داد: نیروهای دشمن متجاوز، سحرگاه امروز از جاده برکه النقار وارد شهرک شبعا شدند و «محمد و اسعد فارس حمدان»، را ربودند و پس از تفتیش خانه و به هم ریختن وسایل داخل آن، آنها را به سرزمین‌های اشغالی بردند. برادر این دو جوان لبنانی قبلا به دست اشغالگران ربوده شده بود و در بازداشتگاههای اشغالگران در اسارت به سر می برد.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴) ، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی در اوایل تیر ۱۴۰۵ با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، تل‌آویو تاکنون از اجرای کامل تعهدات خود خودداری کرده و همزمان به حملات و تخریب مناطق مسکونی، به‌ویژه در نواحی مرزی جنوب لبنان ادامه داده است.

رژیم اسرائیل طی ماه‌های اخیر با تداوم حملات و تجاوزهای نظامی به جنوب لبنان، بارها حاکمیت این کشور را نقض کرده و خسارت‌های انسانی و زیرساختی گسترده‌ای به بار آورده است.