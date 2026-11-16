-براساس بخشنامه رسمی فرمانداری پاریس که روز یکشنبه منتشر شد، برگزاری هرگونه تجمع یا راهپیمایی بدون مجوز در شعاع ۱۰۰ متری ۱۰ دبیرستان و ۵ مرکز دانشگاهی در پایتخت فرانسه ممنوع اعلام شد. این محدودیت که از امروز دوشنبه تا جمعه به اجرا درمی‌آید، به گفته پاتریس فور، رئیس پلیس پاریس، در واکنش به «اخلال در نظم عمومی و بستن خیابانها» اتخاذ شده است.»

جوان آنلاین: فرمانداری پلیس پاریس بر اساس بخشنامه‌ای که روز یکشنبه ۲۴ آبان (۱۵ نوامبر) منتشر شد، برگزاری هرگونه تجمع یا راهپیمایی اعلام‌نشده را «در شعاع ۱۰۰ متری» ۱۰ دبیرستان و ۵ سایت دانشگاهی پایتخت از امروز دوشنبه تا پایان روز جمعه ممنوع کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه (AFP)، مدارس مشمول این طرح عبارتند از دبیرستان‌های شارلمان (منطقه ۴)، لاوازیه (منطقه ۵)، فنلون (منطقه ۶)، مونتن (منطقه ۶)، شاپتال (منطقه ۸)، راسین (منطقه ۸)، دوریان (منطقه ۱۱)، پیر-ژیل دو ژن (منطقه ۱۳)، کارنو (منطقه ۱۷) و بالزاک (منطقه ۱۷).

در بخش دانشگاهی نیز دانشکده علوم و مهندسی دانشگاه سوربن (منطقه ۵)، پردیس علوم دانشگاه پاریس سیته (منطقه ۷)، مراکز رنه کاسن و لورسین دانشگاه پانتئون-سوربن (منطقه ۱۳) و یکی از شعبه‌های دانشگاه پانتئون-آساس در خیابان ووژیرار (منطقه ۱۵) مشمول این محدودیت شده‌اند.

مناطق نمادین و حساس و فشار شهرداران

این مراکز همان نقاطی هستند که در جریان جنبش اعتراضی اخیرِ جوانان و دانش‌آموزان، بیشترین تجمعات، تلاش برای بستن ورودی‌ها، درگیری با پلیس و خسارت‌ها در آن‌ها ثبت شده است. فرمانداری این فهرست را بر اساس سابقهٔ تنش و اخلال در هفته‌های پیشین تنظیم کرده است.

بسیاری از این دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها در مناطق مرکزی و اعیان‌نشین پاریس (مانند مناطق ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۵ و ۱۷) قرار دارند. شهرداران و مراجع محلی این مناطق به‌شدت به وضعیت مسدودسازی‌ها و اخلال در تردد اهالی اعتراض کرده و خواستار واکنش قاطع پلیس شده بودند.

مراکز آموزشی بزرگ و پراهمیت دانشگاهی

دانشگاه‌هایی مانند سوربن، پاریس سیته و پانتئون-سوربن از نمادهای آموزش عالی فرانسه هستند و تجمعات در اطراف آن‌ها به‌سرعت می‌تواند به بلوارهای اصلی شهر کشیده شده و فلج‌کننده ترافیک و نظم عمومی شود. به همین دلیل، این فهرست تصادفی نیست، بلکه گلچینی از مهم‌ترین نقاط آسیب‌پذیر و ملتهب در نقشه آموزشی پاریس است که پلیس تلاش می‌کند با ممنوعیت شعاع ۱۰۰ متری، کنترل آن‌ها را در دست بگیرد.

پاتریس فور (Patrice Faure)، رئیس پلیس پاریس، در توجیه این بخشنامه گفت که در جریان یک جنبش اعتراضی گسترده و همچنان پرتنش، در اطراف برخی دبیرستان‌ها و مراکز آموزش عالی پاریس و حومهٔ نزدیک آن، موارد متعددی از بی‌نظمی و مسدودسازی رخ داده است.

وی توضیح می‌دهد که این حوادث منجر به «تخریب اموال عمومی»، «آتش‌سوزی»، «خشونت‌های شدید علیه اعضای جامعه آموزشی و همچنین درگیری با نیروهای انتظامی» شده و از آغاز این جنبش تاکنون ۱۵۴۸ نفر در منطقه شهری پاریس بازداشت شده‌اند.

نقض آشکار آزادی رفت‌وآمد؟

رئیس پلیس بر این باور است که این انسدادها «بیشتر توسط اقلیتی از دانش‌آموزان» انجام می‌شود، اما «آزادی رفت‌وآمد و حق بنیادین» دریافت آموزش را برای سایرین مختل می‌کند. این نماینده دولتی استدلال می‌کند که این اقدامات «خشم برخی از اولیای دانش‌آموزان را که خواستار پایان دادن به این موانع هستند برمی‌انگیزد، موانعی که به تنش بین این والدین و دانش‌آموزان معترض منجر شده است.»

روز جمعه، شهرداران هشت منطقه راست‌گرای پاریس (مناطق ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۵، ۱۶ و ۱۷) از اداره آموزش خواسته بودند برای «تأمین امنیت ورودی‌ها و خروجی‌های» دبیرستان‌های مسدودشده اقداماتی اتخاذ کند.

اتحادیه ملی دانشجویان فرانسه ( UNEF) هم در بیانیه‌ای واکنش نشان داد و اعلام کرد: «این بخشنامه نه تعریف می‌کند که منظور از “تجمع” چیست، نه از چه تعداد افراد و در چه زمانی ممنوع محسوب می‌شود.»

این اتحادیه دانشجویی تصریح می‌کند: «در غیاب معیارهای روشن، تشخیص این موضوع به نیروهای پلیس در میدان واگذار شده است. این ابهام راه را برای کنترل‌ها، تفتیش‌ها، جریمه‌ها و دستگیری‌های گسترده هموار می‌کند.» اتحادیه دانشجویان فرانسه این اقدام را «نقض آشکار آزادی رفت‌وآمد و آزادی تجمع» دانسته و ضمن مطالبه «لغو فوری این بخشنامه»، اعلام کرده است که به دادگاه اداری (در رویه دادرسی فوری) شکایت خواهد کرد.

این واکنش، بار دیگر عمق چالش دولت و نهادهای امنیتی فرانسه را در مدیریت اعتراضات و ایجاد توازن میان صیانت از نظم عمومی، تداوم فرآیند آموزشی و حفظ آزادی‌های مدنی در کانون‌های دانشگاهی و دانش‌آموزی، به نمایش می‌گذارد.