رژیم آل خلیفه آیت الله «عیسی قاسم» را به حبس ابد محکوم کرد

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u062f\u0627\u062f\u06af\u0627\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u06a9\u0645\u06cc \u063a\u06cc\u0627\u0628\u06cc\u060c \u0622\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0639\u06cc\u0633\u06cc \u0642\u0627\u0633\u0645 \u0648 \u0686\u0646\u062f\u06cc\u0646 \u0634\u062e\u0635\u06cc\u062a \u0634\u06cc\u0639\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0628\u062d\u0631\u06cc\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062d\u0628\u0633 \u0627\u0628\u062f \u0645\u062d\u06a9\u0648\u0645 \u06a9\u0631\u062f.