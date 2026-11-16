یک رسانه عربی نوشت نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، علاوه بر تسلط دموکرات‌ها بر کنگره، نشان داد که تغییرات رهبران سیاسی در کنار تغییر نگرش افکار عمومی، موجب تحولی در آینده روابط آمریکا با رژیم منزوی و یاغی اسرائیل خواهد شد.

جوان آنلاین: شکست حزب جمهوری‌خواه و متحدان دونالد ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا که به ازدست‌رفتن اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان، سنا و فرمانداری‌های ایالات مختلف و چیرگی دموکرات‌ها بر روند قانون‌گذاری منجر شد تنها به عرصه سیاست داخلی محدود نمی‌شود بلکه نشانه تحولی ساختاری است که ضمن آن، رژیم صهیونیستی از یک دارایی و سرمایه به باری برای واشنگتن تبدیل شده است؛ روندی که بازنگری ایالات متحده در آینده مناسبات دوجانبه را ناگزیر می‌سازد.

در این مطلب نوشته «عبدالله خلیفه الشایجی» استاد علوم سیاسی دانشگاه کویت آمده است: برای نخستین‌بار، مواضع رسمی، مردمی و رسانه‌ای در آمریکا، نفوذ و نقش اسرائیل را در ساختار سیاسی این کشور به چالش کشیده‌اند. سیاست‌مداران و قانون‌گذاران برجسته کنگره از جمله «برنی سندرز» و «کریس ون هولن» نامزد رهبری دموکرات در سنا و از منتقدان سرسخت جنگ اسرائیل در غزه همراه با چهره‌های شاخص جناح مترقی و سوسیالیست حزب دموکرات نظیر «رشیده طلیب» (نماینده فلسطینی تبار)، «ایلهان عمر» و «الکساندرا کورتز» با صراحت به انتقاد از این وضعیت پرداخته‌اند.

در این میان، پیروزی «عبدل السید» به‌عنوان عضو مجلس سنا از ایالت میشیگان، برجسته‌ترین نماد این تحول به شمار می‌رود. این پیروزی در حالی رقم خورد که وی با کارزارهای نژادپرستانه و اسلام‌هراسانه که رقیبش «مایک روجرز» با حمایت ترامپ و سرمایه سیاسی لابی صهیونیستی «آیپک» علیه او به راه انداخته بودند و او را به جهادی بودن متهم می‌کردند، مقابله کرد.

با وجود این هجمه‌ها، السید به پیروزی دست‌یافت و تاریخ‌ساز شد تا نخستین سناتور مسلمان در تاریخ ایالات متحده آمریکا شود. پیش از او نیز «زهران ممدانی»، چهره سوسیال‌دموکرات، نخستین شهردار مسلمان در تاریخ نیویورک شد؛ رهبرانی که شجاعانه جنایات اسرائیل در غزه را «نسل‌کشی» توصیف کردند و خواستار توقف کمک‌های نظامی به این رژیم شدند و بر ضرورت اختصاص میلیاردها دلار بودجه به بهبود نظام سلامت و عدالت اقتصادی به‌جای تسلیم‌شدن در برابر نفوذ لابی‌ها و خرید انتخابات تأکید کردند.

روابط میان آمریکا و اسرائیل شاهد تحولات سیاسی، مردمی و انتخاباتی بی‌سابقه‌ای است که پرسش‌های جدی را درباره آینده این اتحاد استراتژیک، که برای دهه‌ها یکی از ارکان ثابت سیاست خارجی آمریکا بوده، مطرح می‌کند. شکاف‌ها حتی در درون حزب دموکرات و حتی در حزب جمهوری‌خواه نمایان شده است به‌طوری که جنبش «ماگا» شعار «اول آمریکا، نه اسرائیل» را سر می‌دهد.

از سوی‌ دیگر، تحلیلگران و چهره‌های رسانه‌ای جریان‌ساز به‌ویژه در جناح راست که ده‌ها میلیون دنبال‌کننده در شبکه‌های اجتماعی و پادکست‌ها دارند که حامیان جنبش «ماگا» و پایگاه اجتماعی ترامپ محسوب می‌شوند - چهره‌هایی چون «تاکر کارلسون»، «کاندیس اوون» و «میگن کلی» - علیه اسرائیل موضع‌گیری کرده‌اند.

آنان ترامپ را متهم می‌کنند که با تحریک بنیامین نتانیاهو، برخلاف شعارهای انتخاباتی‌اش مبنی بر پایان‌دادن به جنگ‌های کهنه، عدم ورود به جنگ‌های جدید و اولویت‌بندی منافع آمریکا، کشور را وارد جنگ کرده است.

این شکاف حتی در میان متحدان پیشین ترامپ نیز نمایان شده است از جمله «مارجری تیلور گرین» و «توماس مَسی» که ترامپ از رقبای آن‌ها برای شکستشان حمایت کرده بود. توماس مسی هفته گذشته در اقدامی اعتراضی، طرح استیضاح «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا را به دلیل راه‌اندازی جنگ غیرقانونی علیه ایران به جریان انداخت.

این جریانِ منتقدِ سلطه اسرائیل بر نظام سیاسی آمریکا، با موج اعتراضات دانشجویی در دو سال گذشته حمایت شده است؛ دانشجویانی که با محکوم‌کردن جنگ غزه به‌عنوان نسل‌کشی و جنایات جنگی، خواستار توقف هرگونه حمایت از رژیم صهیونیستی شده‌اند.

همچنین این تحول تاریخی اکنون با حمایت جامعه آمریکا مواجه است؛ چنان‌که نظرسنجی‌ها از کاهش جایگاه و اعتبار اسرائیل و لابی‌های حامی آن حکایت دارد. برای نخستین باز نامزدها و نمایندگان آمریکایی و اعضای سنا از دریافت حمایت مالی از قدرتمندترین و مهم‌ترین لابی حامی اسرائیل، یعنی «آیپک» خودداری می‌کنند.

نظرسنجی‌های اخیر شبکه «سی‌ان‌ان» بیانگر سقوط ۱۶ درصدی جایگاه و اعتبار اسرائیل در افکار عمومی آمریکا نسبت به دوران نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ است. نتایج سایر مؤسسات معتبر افکارسنجی نیز مؤید این روند کاهشی است؛ به‌طوری که مؤسسه «ایپسوس» از افت ۱۰ درصدی، شبکه «فاکس‌نیوز» با گرایش راست و حامی حزب جمهوری‌خواه از افت ۱۱ درصدی، و مرکز تحقیقاتی «پیو» (Pew) از کاهش ۲۳ درصدیِ رویکرد مثبت به این رژیم خبر داده‌اند.

این تحول در افکار عمومی، در حوزه سیاست‌های نظامی نیز بازتاب یافته است؛ به‌گونه‌ای که هم‌اکنون ۵۵ درصد از جامعه آمریکا خواهان کاهش حمایت‌های نظامی ایالات متحده از اسرائیل هستند؛ رقمی که در میان قشر تحصیل‌کرده و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به ۶۲ درصد افزایش می‌یابد و نشان‌دهنده عمق شکاف در حمایت از سیاست‌های تل‌آویو است.

مهم‌ترین تحول این پرونده اما در روز برگزاری انتخابات، ۱۲ آبان (۳ نوامبر) رقم خورد؛ جایی که دونالد ترامپ از توافق خود با بنیامین نتانیاهو برای پایان‌دادن به کمک‌های نظامی سالانه آمریکا به اسرائیل بالغ بر ۴ میلیارد دلار تا پایان سال ۲۰۲۶ خبر داد بی‌آنکه جزئیاتی از سازکار اجرایی آن ارائه شود. پرسشی که در این میان مطرح می‌شود آن است که آیا این تصمیم برای فروکش‌کردن خشم افکار عمومی اتخاذ شده یا نشانه‌ای از یک چرخش واقعی در سیاست واشنگتن است؟

بااین‌حال طرح موضوع پایان‌یافتن کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل که از زمان تأسیس این رژیم در سال ۱۹۴۸ میلادی تاکنون از مرز ۳۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است دربرگیرنده دلالت‌های سیاسی مهمی است به‌ویژه آنکه این موضوع هم‌زمان با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره مطرح شده است.

این گزارش افزود نکته قابل‌تأمل اینجاست که دونالد ترامپ در توجیه موضع خود استدلال کرد که اسرائیل اکنون قادر به تأمین هزینه‌ها و تحمل بارهای مالی خود است و استمرار این کمک‌ها تنها بهانه‌ای به دست منتقدان سیاست‌هایش می‌دهد.

در اتفاقی کم‌سابقه و با لحنی متفاوت، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، با ارائه تحلیلی از شکست تاریخی حزب جمهوری‌خواه، آن را واکنشی اعتراضی به تداوم جنگ علیه ایران، بحران هزینه‌های معیشتی و لزوم بازنگری فوری در ماهیت روابط با اسرائیل دانست. ونس در این اظهارات، نتانیاهو و رئیس سازمان جاسوسی موساد را به دلیل القای تصور واهی پیروزی آسان بر ایران به دونالد ترامپ، به‌شدت مورد انتقاد قرارداد.

برآیند این تحول در سطوح رسمی و اجتماعی ایالات متحده، از یک دگردیسی تاریخی حکایت دارد که بنیان‌های تازه‌ای را در سیاست خارجی این کشور پی‌ریزی می‌کند. در این چارچوب، پیش‌بینی می‌شود نسلی که در آینده سکان‌دار مدیریت آمریکا خواهد بود، تحولی بنیادین و اجتناب‌ناپذیر را در قبال رژیم منزوی و یاغی اسرائیل تحمیل خواهد کرد.