پیش‌فروش بلیت‌ قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ آذر ماه (مسیرهای رفت تا ۳۰ آذر و مسیرهای برگشت تا اول دی) از روز چهارشنبه (۲۷ آبان‌ماه) آغاز می‌شود.

جوان آنلاین: پیش‌فروش بلیت در کلیه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه (۲۷ آبان ماه) از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

به گزارش ایسنا، پیش‌فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه (۲۷ آبان‌ماه) از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می شود.

از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش‌فروش ادامه خواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.