کد خبر: 1390739
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۱
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مقام سابق اسرائیلی: اسرائیل توان تحمل هزینه‌های جنگ با ایران را ندارد

گیورا ایلاند رئیس پیشین شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با هشدار نسبت به پیامدهای اقدام نظامی مستقل علیه ایران تأکید کرد که اسرائیل به‌تنهایی توان تحقق اهداف راهبردی چنین جنگی را ندارد و هزینه‌های یک درگیری طولانی‌مدت برای این رژیم غیرقابل‌تحمل خواهد بود.

جوان آنلاین: گیورا ایلاند، رئیس پیشین شورای امنیت داخلی در مقاله‌ای که در رسانه امنیتی «والانیوز» منتشر شده است، با اشاره به بحث‌های جاری در سرزمین‌های اشغالی درباره احتمال آغاز جنگ جدید علیه ایران گفت، ارزیابی امکان‌پذیری هرگونه عملیات نظامی مستلزم بررسی دقیق دو موضوع اساسی، یعنی اهداف جنگ و امکان تحقق آنهاست.

به گزارش ایرنا، وی در تشریح الزامات تصمیم‌گیری نظامی، سه مؤلفه را ضروری دانست: نخست، برخورداری از ابزارهای لازم برای اطمینان بالا از دستیابی به اهداف تعیین‌شده؛ دوم، ارزیابی توانایی‌های ایران برای جلوگیری از تحقق این اهداف و سوم، سنجش تناسب هزینه‌های جنگ با دستاوردهای احتمالی آن.

رئیس پیشین شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با اشاره به احتمال تعیین تغییر نظام سیاسی ایران به‌عنوان هدف جنگ، تصریح کرد که اسرائیل ابزار لازم برای تضمین تحقق چنین هدفی را ندارد و در مقابل، هزینه‌های درگیری‌ای که ممکن است ماه‌ها ادامه یابد، برای این رژیم غیرقابل تحمل خواهد بود.

ایلاند همچنین با اشاره به موضع گیری دونالد ترامپ گفت که رئیس‌جمهور آمریکا مخالفت خود را با از سرگیری جنگ و حتی از سرگیری مذاکرات با ایران اعلام کرده و ادامه فشار اقتصادی را رویکرد مناسب‌تری می‌داند. به ادعای وی، اگر آمریکا بتواند کنترل تنگه هرمز را در دست گیرد و حدود ۹۰ درصد از حجم نفتی که پیش از جنگ از این مسیر عبور می‌کرد، دوباره جریان یابد و هم‌زمان توان صادرات و واردات دریایی ایران را به‌شدت محدود سازد، گذشت زمان به سود واشنگتن خواهد بود.

وی تحقق این راهبرد را مشروط به جلوگیری از دستیابی ایران به یک پیشرفت بزرگ هسته‌ای دانست و تأکید کرد تا زمانی که ایران به پیشرفت در برنامه هسته‌ای خود نرسد، نیازی به ازسرگیری جنگ از سوی آمریکا وجود ندارد و اقدام نظامی مستقل اسرائیل در این شرایط غیرمسئولانه خواهد بود.

این مقام نظامی پیشین اسرائیل در بخش دیگری از اظهارات خود، نسبت به رعایت نشدن سازوکارهای قانونی تصمیم‌گیری برای آغاز جنگ هشدار داد و تأکید کرد که اختیار صدور دستور آغاز جنگ در اختیار نخست‌وزیر و وزیر جنگ به‌تنهایی نیست، بلکه منحصراً به کابینه سیاسی ـ امنیتی تعلق دارد.

به گفته ایلاند، در گذشته نخست‌وزیر می‌توانست برخی عملیات‌های مخفی موساد در ایران از جمله ترور دانشمندان هسته‌ای را بدون تأیید کابینه تصویب کند؛ زیرا احتمال تبدیل چنین اقداماتی به جنگ مستقیم با ایران محدود بود. اما شرایط کنونی متفاوت است و به همین دلیل ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، به‌درستی بر ضرورت بررسی هرگونه اقدام تهاجمی موساد در ایران در جلسه کابینه تأکید کرده است.

وی همچنین با اشاره به تحولات سیاسی داخلی رژیم صهیونیستی و احتمال تشکیل کابینه جدید به ریاست گادی آیزنکوت، تصمیم‌گیری ائتلاف حاکم درباره آغاز جنگ بدون وجود ضرورت فوری را ناموجه دانست.

ایلاند در پایان تأکید کرد نامزد نخست‌وزیری که رسماً از سوی رئیس‌ این رژیم مأمور تشکیل کابینه شده است، باید به‌طور مستمر در جریان اطلاعات حساس امنیتی قرار گیرد. به گفته وی، در همین چارچوب آیزنکوت علاوه بر حضور در جلسه توجیهی با نخست‌وزیر، گزارش‌های تخصصی رئیس اطلاعات نظامی و رئیس ستاد کل ارتش را نیز دریافت کرده است.

به گزارش ایرنا، هشدار ایلاند درباره پیامدهای اقدام نظامی مستقل رژیم صهیونیستی علیه ایران در شرایطی مطرح شده که تجربه دو دور رویارویی نظامی اخیر نشان داده است که حتی حملات مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز نتوانسته اهداف راهبردی اعلام‌شده طرفین را محقق کند.

در جریان این تجاوزات، اگرچه بخشی از توانمندی‌های نظامی و هسته‌ای ایران هدف حملات قرار گرفت و آسیب دید، اما ساختار سیاسی و نظامی کشور همچنان پابرجا ماند. در مقابل، ایران علاوه بر آسیب زدن به اهداف مهم نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی و پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در کشورهای منطقه، با اعمال کنترل بر تردد دریایی در تنگه هرمز، عملاً ابتکار عمل در این آبراه راهبردی را در دست گرفت و آمریکا با وجود تلاش گسترده و حملات محدود برای بازکردن آن با چالش جدی مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که با گذشت بیش از هشت ماه از آغاز جنگ ۴۰ روزه، واشنگتن هنوز نتوانسته است این تنگه را به شرایط پیش از جنگ بازگرداند.

تداوم این وضعیت و پیامدهای آن بر بازار جهانی انرژی و اقتصاد بین‌المللی، فشار قابل توجهی بر دولت ترامپ وارد کرده و ناتوانی این کشور را بیش از پیش نمایان ساخته است.

برچسب ها: حمله نظامی ، ضعف اسرائیل ، قدرت ایران
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