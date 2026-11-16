«حسن فضل‌الله» عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان ضمن تاکید بر آمادگی مقاومت برای گفت‌وگوی ملی، گفت: مقاومت نتیجه حضور اشغالگران و گزینه‌ای ضروری برای دفاع از کشور و آزادسای بخش‌های اشغال شده آن است.

جوان آنلاین: فضل‌الله ضمن تاکید بر آمادگی مقاومت برای گفتگوی ملی گفت: ما اهل گفتگو هستیم و سند وفاق ملی شامل یک بند واضح است که بر تلاش برای آزادسازی بخش های اشغال شده کشور با تمام ابزارها تصریح می‌کند و مقاومت یکی از مهمترین این ابزارها است. دولت فعلی از حق لبنان برای دفاع از خود صحبت کرده است و حزب‌الله بخش اساسی لبنان است.

به گزارش ایرنا، وی بیان کرد: حزب‌الله طرفدار اختلافات و درگیری‌ها نیست، بلکه طرفدار تفاهم داخلی است، با این حال، طرف‌هایی هستند که بر نقض حقوق ملت، تحریک علیه اعتقادات، اماکن مقدس، خون شهدا و شراکت آنها در کشور، اصرار دارند. چنین تحرکاتی نتیجه معکوس دارد و مردم را بیش از پیش به سمت پایبندی به مقاومت، پاسداری از فداکاری‌های جوانانشان و پاسداشت خون شهدا سوق می‌دهد.

فضل الله تاکید کرد: ما به هر گام مثبتی با گامی مثبت پاسخ می‌دهیم و هر قدمی که به سوی ما برداشته می‌شود، ما نیز گامی متناسب با آن برمی‌داریم. این امر ناشی از توجه به کشور و آمادگی ما برای همکاری با هر فرد صادقی است که می‌خواهد آن را نجات دهد، حتی از موضع اختلاف سیاسی. بنابراین، ما در کنار هر کسی که مشتاق ثبات و صلح داخلی است، برای همکاری و رسیدن به تفاهم به خاطر کشورمان و عبور از این مرحله حساس منطقه قرار داریم. این همکاری برای حفظ حاکمیت لبنان و تکیه بر عناصر قدرت و در راس آن مقاومت است. ما بر لزوم تقویت تفاهمات ملی، همکاری و همگرایی در مواجهه با هرج و مرج، نزاع و تجزیه طلبی، تاکید داریم، زیرا چنین تحرکاتی کشور را به پرتگاه سوق می‌دهد.

این نماینده پارلمان لبنان با اشاره به تحرکات برخی طرف‌های داخلی برای فتنه افکنی و منحرف کردن نگاهها از مساله اصلی یعنی اشغالگری رژیم صهیونیستی، گفت: برخی سعی می کنند که سلاح مقاومت را یک مشکل جلوه دهند و دشمن اسرائیلی و اقدامات آن را فراموش کنند. مقاومت نتیجه حضور اشغالگران و گزینه‌ای ضروری برای دفاع از لبنان و آزادسای بخش‌های اشغال شده آن است.