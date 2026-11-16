کد خبر: 1390736
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۷
بين‌الملل » اخبار كلی

نبیه بری: تحولات لبنان به اوضاع منطقه گره خورده است

نبیه بری رئیس پارلمان لبنان با اشاره به اینکه تحولات این کشور به اوضاع منطقه گره خورده است و از آن تاثیر می پذیرد، گفت: وضعیت نه جنگ و نه صلح بر منطقه حاکم است و مشخص نیست روند تحولات به سمت تشدید تنش حرکت خواهد کرد یا حل و فصل و آرامش.

جوان آنلاین: نبیه بری رئیس پارلمان لبنان ضمن تاکید بر اعتدال و میانه روی در لبنان خطاب به مردم این کشور گفت: به همه می‌گویم که میانه‌رو باشید، زیرا میانه‌روی سنگ بنای لبنان است.

به گزارش ایرنا، وی همچنین با تاکید بر لزوم تقویت جبهه داخلی لبنان و افزایش تاب آوری آن برای مقابله با چالش های موجود، درباره سرنوشت اختلاف میان رئیس جمهور و حزب‌الله لبنان نیز گفت که رابطه میان طرفین باید مثبت باشد.

بری در ادامه گفت: من در تصمیماتم آزاد هستم. بله من دوستان و متحدانی دارم اما از احدی دستور نمی‌گیرم. در تمام فعالیت سیاسی‌ام اینگونه بوده‌ام و خواهم بود.

برچسب ها: نبیه بری ، جنگ لبنان ، تحولات منطقه ای
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