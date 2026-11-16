کد خبر: 1390735
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۵
بين‌الملل » اخبار كلی

عضو دفتر سیاسی انصارالله: باب المندب کاملاً امن است و مردم استان‌های جنوبی هدف نیستند

یمن عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله با هشدار نسبت به پیوستن هر کشوری به عربستان در جنگ علیه یمن گفت که تامین امنیت باب المندب هدف نبرد است و مردم استان‌های جنوبی هدف نیستند.

جوان آنلاین: «ضیف الله الشامی» در گفت وگو با شبکه المیادین با اشاره به پیشروی نیروهای مسلح یمن به سمت عدن و عقب راندن نیروهای نظامی وابسته به عربستان در مناطق باب المندب اظهار داشت: این پیروزی راهبردی، گامی بزرگ در نبرد است و نشان می‌دهد که منطقه باب المندب اکنون پس از شکست بزرگ و کوبنده دشمن، بصورت کامل امن است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: نیروهایی که امروز علیه مردم یمن بسیج شده اند، مزدورانی هستند که عربستان پس از گرسنگی دادن مردم یمن، در ازای پول، آنها را به خدمت گرفته است.

عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن ادامه داد: در حالیکه اوضاع در صفوف مزدوران آشفته و سردرگم بود، افسران سعودی ۲ روز قبل، منطقه لحج را ترک کردند و به سمت عدن گریختند.

وی تاکید کرد که مردم یمن در استان‌های جنوبی هدف نیستند و تنها هدف، تامین امنیت باب المندب است و ساکنان این استان‌ها اطمینان داشته باشند که اکنون در امنیت بیشتری قرار دارند.

الشامی افزود که مردم یمن با همه ابزارها و روش‌ها مبارزه خواهند کرد تا زمانی که عربستان از یمن و قیمومیت و محاصره خود دست بردارد و این کشور را به حال خود رها کند.

وی تاکید کرد که در جنگ علیه یمن، هیچ ائتلافی نمی‌تواند بر واقعیت میدانی تاثیر بگذارد.

عضو دفتر سیاسی جنش انصارالله یمن با بیان اینکه نیروهای مسلح این کشور برای مقابله با هر نوع ائتلافی، آمادگی دارند، افزود که پیوستن هر کشوری به عربستان در جنگ علیه یمن، یک قمار بی‌ملاحظه خواهد بود.

وی هشدار داد که هر کس که در جنگ علیه یمن تصمیم به پیوستن به عربستان بگیرد، با عواقب نامطلوب روبرو خواهد شد.

الشامی گفت که مردم یمن حتی از یک قطره خون ریخته شده چشم پوشی نمی‌کنند و به چیزی کمتر از بازسازی کامل هر سنگ و تاسیساتی که توسط متجاوزان نابود شده است، رضایت نخواهند داد.

وی در مورد تحرکات در استان‌های جنوبی اظهار داشت که نبرد انصارالله در چارچوب دفاع از باب المندب قرار دارد و پیشروی به سمت استان‌های جنوبی بخشی از برنامه‌های این جنبش نیست.

عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با بیان اینکه قصد پیشروی به سمت عدن را نداریم، تاکید کرد: اما هر پادگان یا مکانی را که مزدوران برای جنگ با مردم یمن در آن جمع می‌شوند، در هر کجا که باشند، هدف قرار خواهند گرفت.

الشامی گفت که نشستن با عربستان بر سر میز مذاکره، فقط پس از لغو محاصره و توقف دخالت در امور یمن امکانپذیر است.

عربستان سعوی در سال ۲۰۱۵ و پس از حمله نظامی به یمن اقدام به محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور فقیر کرد و آمریکا در اکتبر ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست و سپس ادعا کرد که از این تصمیم عقب نشینی کرده است.

صنعا در ۱۴ تیر ۱۴۰۵، تصمیم به شکست این محاصره گرفت و متعاقب آن عربستان اقدام به بمباران فرودگاه صنعا کرد که با پاسخ قاطع نیروهای مسلح مواجه شد و در ادامه با انجام عملیات هایی، با عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان، موفق شدند به پیروزهای بزرگی از جمله کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» و منطقه مهم، راهبردی و ساحلی کهبوب در جنوب این کشور دست یابند.

این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش داد.

نیروهای ارتش یمن همچنین شماری از جزایر راهبردی را از شبه نظامیان مورد حمایت عربستان بازپس گرفتند که تکمیل کننده تسلط بر این آبراهه است.

برچسب ها: جنبش انصارالله یمن ، باب‌المندب ، عربستان سعودی
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