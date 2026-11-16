استاندار حضرموت با اشاره به در امان بودن ساکنان استان های جنوبی و شرقی این کشور تاکید کرد که تنها هدف نیروهای مسلح یمن عناصر وابسته به دشمن سعودی است.

جوان آنلاین: لقمان باراس استاندار حضرموت از ساکنان این استان خواست به خانه های خود بازگشته و به رژیم آل سعود اجازه سوء استفاده از آنها و کشاندنشان به سمت درگیری های شکست خورده ندهند.

به گزارش مهر، وی اضافه کرد که رژیم آل سعود تنها به دنبال تحقق منافع و نقشه های خود در یمن است و هیچ خیری را برای ساکنان شمال یا جنوب این کشور نمی خواهد. اکثر یمنی ها به ماهیت این نقشه ها پی برده اند.

استاندار حضرموت اطمینان داد که نیروهای مسلح یمن به هیچ عنوان ساکنان استان های جنوبی یا شرقی را هدف قرار نمی دهند و تنها هدف آنها عناصر وابسته به دشمن سعودی و مزدوران آن است.

وی به اقدام انسان دوستانه صنعا در آزادی سازی ۶۰۰ اسیر مزدور وابسته به دشمن سعودی به صورت یکجانبه طی روز گذشته اشاره کرد.