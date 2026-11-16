کد خبر: 1390729
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۵
اقتصاد » اخبار کلی

بارش‌ها ۳۰ درصد بالاتر از میانگین؛ محدودیت منابع آب شرب ادامه دارد

منابع آب مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور گفت: با وجود افزایش ۳۰ درصدی بارش نسبت به میانگین بلندمدت، ذخایر سدهای برخی استان‌ها همچنان نامطلوب است.

جوان آنلاین: فیروز قاسم‌زاده، مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، درباره آخرین وضعیت بارش‌ها و ذخایر سدها اظهار کرد: اطلاعات ایستگاه‌های بارش مبنای وزارت نیرو نشان می‌دهد از ابتدای مهرماه سال آبی جاری تا ۲۳ آبان، بارش کشور حدود ۳۰ درصد از متوسط بلندمدت بیشتر بوده است؛ با این وجود، تنها حدود ۱۳ درصد از بارش مورد انتظار برای کل سال آبی محقق شده و پراکندگی بارش‌ها در استان‌ها و حوضه‌های آبریز نیز متوازن نیست.

به گزارش مهر، وی با اشاره به تداوم بارش‌های زیر نرمال در شش استان خراسان رضوی، گیلان، مازندران، یزد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان افزود: مدیریت منابع آب باید بر مبنای وضعیت هر استان و حوضه آبریز صورت گیرد و بخش‌های مختلف مصرف نیز ضروری است این تفاوت‌ها را در برنامه‌ریزی و مصرف آب لحاظ کنند.

افزایش ورودی سدها و کاهش پرشدگی نسبت به ابتدای پاییز

قاسم‌زاده درباره ورودی و ذخیره سدهای کشور گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، ورودی سدها نسبت به متوسط ۱۰ ساله حدود ۵۷ درصد افزایش داشته است؛ با این حال، شرایط دمایی پاییز و شروع دیرهنگام بارش‌ها موجب شده میزان پرشدگی مخازن از ۴۷ درصد در ابتدای پاییز، اکنون به حدود ۴۵ درصد برسد.

در بخش مطالب مرتبط با این گزارش نیز خبرهایی با عنوان «۵۷ درصد ظرفیت سدهای کشور خالی است» و «پرشدگی سدهای تهران زیر ۲۰ درصد است؛ سد لار تنها ۳ درصد ذخیره دارد» درج شده است.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور با تأکید بر یکسان نبودن وضعیت ذخایر سدها در مناطق مختلف اظهار کرد: سدهای استان‌های تهران، مرکزی، خراسان رضوی، قم، اصفهان، زنجان و همدان وضعیت نامطلوبی دارند و تأمین آب شرب شهرهای متکی به این منابع، از جمله تهران، کرج، قم، مشهد، اراک، اصفهان، یزد و همدان، با محدودیت‌هایی مواجه است. بنابراین، مدیریت مصرف همچنان ضرورتی جدی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: بارش‌های اخیر اگرچه میانگین کشوری را بهبود داده و حجم آب سدها را حدود یک میلیارد مترمکعب افزایش داده است، اما هنوز نگرانی درباره مناطق دچار کمبود را برطرف نکرده است.

قاسم‌زاده در تشریح میزان ورودی برخی سدها گفت: ورودی سدهای استان تهران حدود ۴۰ میلیون مترمکعب، سد زاینده‌رود حدود ۳۵ میلیون مترمکعب و سد کرخه حدود ۳۰ میلیون مترمکعب بوده است؛ همچنین ورودی سد دوستی صفر گزارش شده است.

پرشدگی ۲ درصدی سد لار و یک درصدی سد دوستی

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور با تشریح آخرین وضعیت ذخایر برخی سدهای مهم افزود: میزان پرشدگی سد زاینده‌رود ۱۵ درصد، لار ۲ درصد، دوستی یک درصد، کرخه ۴۰ درصد، ساوه ۷ درصد، کمال‌صالح ۲۰ درصد و اکباتان ۴۰ درصد است. چاه‌نیمه‌های استان سیستان و بلوچستان نیز ۲۱ درصد پرشدگی دارند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی ویژه برای مدیریت تنش آبی در نقاط مختلف کشور تصریح کرد: برنامه‌های مدیریت آب متناسب با شرایط هر حوضه آبریز و استان تدوین می‌شود. در این برنامه‌ها، وضعیت بارش‌های سال جاری، موجودی مخازن، میزان آب قابل بهره‌برداری از منابع زیرزمینی و دیگر شاخص‌های منابع آب مورد توجه قرار می‌گیرد تا پیامدهای منفی تنش آبی در بخش‌های مختلف مصرف کاهش پیدا کند.

پیگیری طرح‌های اضطراری تأمین آب شرب شهرهای دارای تنش

قاسم‌زاده افزود: در بخش آب شرب، در کنار اقدامات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرتبط با مدیریت مصرف، طرح‌های اضطراری به تفکیک شهرهای دارای تنش آبی استخراج شده و پیگیری آنها در جریان است. چنانچه منابع مالی مورد نیاز تأمین شود، اجرای این طرح‌ها می‌تواند مانع بروز تنش و محدودیت در تأمین آب شرب شود.

وی در پایان، توجه هم‌زمان به وضعیت ملی منابع آب و شرایط محلی حوضه‌های آبریز را ضروری دانست و تأکید کرد: افزایش میانگین بارش کشور نباید باعث نادیده گرفتن وضعیت نامطلوب برخی مناطق شود و مدیریت مصرف آب باید متناسب با ظرفیت منابع آبی هر منطقه در دستور کار باشد.

برچسب ها: بارش باران ، فیروز قاسم زاده ، منابع آبی
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