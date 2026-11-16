کد خبر: 1390727
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۲
بين‌الملل » اخبار كلی

رایزنی‌های محرمانه آیزنکوت برای تشکیل کابینه جدید اسرائیل

آیزنکوت منابع صهیونیست به مذاکرات محرمانه آیزنکوت با حزب یهدوت هتوراه در راستای تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی اشاره کردند.

جوان آنلاین: روزنامه عبری زبان هاآرتص به نقل از منابع آگاه گزارش داد که رایزنی ها میان حزب یهدوت هتوراه و نمایندگان وابسته به گادی آیزنکوت مأمور تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی به صورت کاملا محرمانه در جریان است و پیشروی های چشمگیری داشته است. این رایزنی ها در راستای بررسی امکان ائتلاف با احزاب حریدی برای تشکیل کابینه جدید صورت می گیرد.

به گزارش مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که این رایزنی ها پیشرفت داشته است.

همچنین گزارش شده که آیزنکوت هفته گذشته با یعقوب آشر رئیس حزب یهدوت هتوراه، دیدار کرده است.

پیشتر گادی آیزنکوت تاکید کرد که تحت هیچ شرایطی نباید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم حتی یک دقیقه بیشتر در رأس قدرت باقی بماند.

وی اضافه کرد که رفتار نتانیاهو و اطرافیان وی تهدید ملموس و مستقیمی علیه دموکراسی به شمار می رود. حتی یک وجب در اسرائیل باقی نمانده که به خاطر نتانیاهو و منافع وی هدف قرار نگرفته باشد. نباید اجازه داد دور جدیدی از انتخابات برگزار شود و نتانیاهو همچنان در قدرت باقی بماند.

برچسب ها: آیزنکوت ، کابینه جدید ، اسرائیل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

امریکا از جنگ جا زد!

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

باند افغانی‌های غیرمجاز با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

چگونه حضرت زهرا (س) حجت خدا بر امام معصوم است؟

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

 پارکینگ متحرک تهران!

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت

شما معجزه می‌بینید!

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

ایران به درخواست مذاکره پیش از تحقق شروط ۷ گانه «نه» گفت

«برخاستن از فقر» و گنج‌های ایرانی

امنیت ایران از مسیر اعتماد به امریکا نمی‌گذرد

انصارالله به دروازه‌های «عدن» نزدیک‌تر شد

الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق

افزایش برد موشک‌ها راهبرد جدید بازدارندگی ما است

مساله اصلی تحقق و پذیرش هفت شرط ایران از سوی طرف مقابل است

‌نقشه سرقت دلار و طلا در دست شریک تجاری + گفت‌وگو با متهم

خواب امریکایی «خروج بی‌توافق»!

ترامپ باید بین پذیرش حقوق ایران و «شکست دوباره» انتخاب کند

هوافضای سپاه مهیای خلق شگفتانه‌های جدید برای دشمن است

‌میناب مقتدر و مظلوم

بار‌ها سوریه رفت، حتی شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!

زارعی با حسرت تشکیل اتحادیه تئاتر جهان اسلام درگذشت

عزیمت وزیر امور خارجه کشورمان به پاکستان

انفجار دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز توسط سپاه

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

آغاز ثبت‌نام طرح خرید اعتباری کالا

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
«نابینایی» ارمغان باربی‌های هالیوودی برای زنان و دختران
«برخاستن از فقر» و گنج‌های ایرانی
دانش‌آموزان و هوش‌مصنوعی/ AI حل‌المسائل دانش‌آموزان شده است!
خستگی پنهان مادران | چه کسی مراقب مراقبان خانواده است؟
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای سایبری جنگ رمضان/ خودش را برای شهادت آماده کرده بود
تعلل دستگاه ها در مهار آلودگی هوا/ قانون هوای پاک ۱۲ درصدی!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آقاجان! همه خانواده ما فدای راه ظهور شما
چه کسی جنگ را می‌برد؟!
پاداش «زیان‌رسانی» نمی‌دهیم!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
شما معجزه می‌بینید!
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار