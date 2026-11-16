اختلال پروازها در آمریکا؛ لغو و تاخیر ۱۱۵۰۰ پرواز در سومین روز

در حالی که دولت آمریکا خواستار اختصاص بودجه کلان برای حل اختلال ناوبری هوایی در آمریکا شده، این اختلال برای سومین روز متوالی، بیش از ۱۱۵۰۰ پرواز را تحت تأثیر قرار داد.

جوان آنلاین: وب‌سایت تخصصی داده‌های هوانوردی «فلایت‌اِویر» اعلام کرد که اختلال در سفرهای هوایی آمریکا برای سومین روز پیاپی ادامه یافت و روز یکشنبه بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ پرواز را تحت تأثیر قرار داد. شان دافی، وزیر حمل‌ونقل آمریکا، پیش‌بینی کرد که شرایط تا روز دوشنبه به حالت عادی بازگردد. هم‌زمان، شرکت‌های هواپیمایی تلاش کردند برنامه پروازهای خود را پس از توقف سراسری پروازها به وضعیت عادی بازگردانند.

به گزارش مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داد که روز یکشنبه حدود ۲۱۰۰ پرواز داخلی در آمریکا لغو و حدود ۹۴۰۰ پرواز دیگر با تأخیر مواجه شدند. این در حالی است که شرکت‌های هواپیمایی روز شنبه حدود ۶۷۰۰ پرواز را لغو کرده و بیش از ۹۱۰۰ پرواز دیگر را به تأخیر انداخته بودند.

شان دافی در برنامه «این هفته» شبکه «ای‌بی‌سی» تأکید کرد که هیچ مدرکی دال بر وقوع حمله سایبری یا وجود نیت خرابکارانه در دست نیست. وی در عین حال گفت که علت اصلی اختلال‌ها همچنان نامشخص است.

اداره هوانوردی فدرال جمعه گذشته دستور توقف پروازها در سراسر کشور را صادر کرد؛ اقدامی که به تعلیق بیشتر پروازهای خروجی برای حدود پنج ساعت انجامید که طولانی‌ترین توقف سراسری پروازها در آمریکا از زمان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به شمار می‌رود.

مقام‌های آمریکایی مدعی شدند که نصب دست‌کم یک دستگاه مسیریاب جدید در یک مرکز دورافتاده از سوی شرکت «ال‌تری هریس» که پیمانکار اداره هوانوردی فدرال است، باعث انتقال حجم زیادی از داده‌ها به مراکز دیگر کنترل ترافیک هوایی شد. این مسئله مراکز مذکور را با بار بیش از ظرفیت مواجه کرد و عملکرد سامانه‌های ارتباطی را مختل ساخت.

دافی توضیح داد که تعویض یک دستگاه مسیریاب در یکی از مراکز وابسته به اداره هوانوردی فدرال در «اِل‌دورادو» در ایالت آرکانزاس، به بروز مشکلاتی در دستگاه مسیریابی منجر شد که به‌تازگی در «آماریلو» در ایالت تگزاس جایگزین شده بود. این دستگاه شروع به ارسال حجم انبوهی از داده‌ها کرد و دستگاه‌های مسیریاب در مراکز کنترل ترافیک هوایی دیگر در سراسر کشور را تحت فشار قرار داد.

فرسودگی زیرساخت‌ها و درخواست برای افزایش هزینه‌ها

اختلال روز جمعه تازه‌ترین نشانه از فشارهایی است که سامانه کنترل ترافیک هوایی آمریکا با آن روبه‌روست؛ سامانه‌ای که به‌ دلیل فرسودگی، با مشکلاتی در فناوری، تجهیزات و ارتباطات مواجه است و با کمبود هزاران نیروی کنترل‌کننده ترافیک هوایی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه در نخستین اظهارنظر علنی خود درباره این بحران، از قانون‌گذاران آمریکایی خواست بودجه بیشتری اختصاص دهند.

این درخواست‌ها در آستانه در دست گرفتن کنترل کنگره از سوی دموکرات‌ها به‌جای جمهوری‌خواهان، متحدان ترامپ، در ژانویه آینده مطرح می‌شود.