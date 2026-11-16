جوان آنلاین: ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین اعتراف کرد که در بخش‌های تحت کنترل کی‌یف در مناطق زاپروژیه و دنیپروپتروفسک، پس از حملات هوایی گسترده نیروهای مسلح روسیه، وضعیت بسیار دشواری به وجود آمده است.

زلنسکی شب گذشته، یکشنبه، در کانال تلگرامی خود نوشت: «امروز در تمام طول روز توجه ویژه‌ای به مناطق زاپروژیه و دنیپروپتروفسک داشتیم، زیرا پس از حملات هوایی روسیه، وضعیت در این مناطق بسیار دشوار شده و مشکلات زیادی بوجود آمد.»

به گفته وی، در برخی مناطق برق‌رسانی در حال ازسرگیری است، اما گروه‌های تعمیراتی هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن دارند. هشدارهای جدید حملات هوایی و حملات مجدد نیز روند بازسازی و تعمیرات را دشوار کرده‌اند.

زلنسکی یادآور شد که از ابتدای ماه سپتامبر، بیشترین تعداد اصابت به تأسیسات انرژی در منطقه دنیپروپتروفسک، با ۱۳۱ مورد ثبت شده، منطقه کی‌یف با ۱۲۵ مورد اصابت در جایگاه دوم قرار دارد. در مناطق ژیتومیر و سومی نیز بیش از ۱۰۰ مورد اصابت به تأسیسات انرژی ثبت شده است.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین بار دیگر اعلام کرد که اگر کی‌یف بسته‌ای همه‌جانبه از تدابیر امنیتی دریافت کند، آماده است موضوع خروج نیروهای مسلح اوکراین از بخشی از منطقه دونباس که هنوز در کنترل اوکراین قرار دارد را به همه‌پرسی بگذارد. به گفته او، نمایندگان آمریکا نیز در جریان مذاکرات این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا کی‌یف حاضر به خروج نیروهای خود از منطقه دونباس هست یا خیر.

وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلام کرده بود که نیروهای مسلح این کشور یک مرکز لجستیکی مهم در منطقه زاپروژیه را که نیروهای اوکراینی برای نگهداری محموله‌های نظامی و کالاهای دارای کاربرد دوگانه از آن استفاده می‌کردند، هدف قرار داده‌اند. علاوه بر این، دو دستگاه لوکوموتیو نیز در حوالی ایستگاه راه‌آهن دنپروپتروفسک مورد اصابت قرار گرفتند که برای حمل محموله‌های نیروهای مسلح اوکراین به کار می‌رفتند.