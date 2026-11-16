رژیم صهیونیستی با استقرار یک پایگاه نظامی در جنین به دنبال دستیابی به برخی اهداف راهبردی و نظامی در سرکوب مقاومت مردم فلسطین است.

جوان آنلاین: ایمن یوسف کارشناس سیاسی فلسطینی درباره پیامدهای «خطرناک» احداث پایگاه نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در محله الجابریات، در غرب شهر جنین واقع در شمال کرانه باختری، هشدار داد.

این استاد علوم سیاسی دانشگاه عربی آمریکایی در شهر جنین، در گفت‌وگو با شبکه الجزیره گفت احداث این پایگاه نظامی در منطقه‌ای که بر شهر جنین و اردوگاه آن مشرف است، اهدافی فراتر از ابعاد نظامی و ملاحظات امنیتی دارد.

وی با تاکید بر اینکه این اردوگاه در خط مقدم مقاومت برای حمایت از نوار غزه قرار داشت، افزود که رژیم صهیونیستی مدعی است که هدف از ایجاد این پایگاه، جلوگیری از بازگشت مقاومت در اردوگاه جنین است.

یوسف معتقد است اهدافی که اسرائیل دنبال می‌کند، بسیار فراتر از این موضوع است و چندین هدف سیاسی، راهبردی، تاکتیکی و نظامی را در بر می‌گیرد.

به اعتقاد این کارشناس فلسطینی رژیم صهیونیستی از نظر سیاسی به دنبال جلوگیری از بازگشت ساکنان اردوگاه جنین به محل زندگی خود است.

رژیم صهیونیستی همچنین از محله الجابریات که در موقعیتی راهبردی بر فراز تپه‌ای مشرف به شهر جنین و اردوگاه آن قرار دارد، برای بازطراحی خیابان‌های داخلی اردوگاه استفاده می‌کند.

ارتش اسرائیل از نظر نظامی نیز به دنبال سوء استفاده از جاده اصلی‌ است که محله الجابریات را به مناطق فلسطینی داخل مرزهای سال ۱۹۴۸ متصل می‌کند. این مسئله به نظامیان صهیونیست امکان می‌دهد در مدت‌زمان کوتاهی به جنین دسترسی داشته باشند و در نتیجه، اهداف نظامی خود را بهتر پیش ببرند.

احداث این پایگاه همچنین به گسترش شهرک‌سازی صهیونیستی در جنین کمک می‌کند؛ به‌ویژه با توجه به اینکه اخیرا ۱۸ شهرک و کانون شهرک‌نشینی جدید در این منطقه شکل گرفته است.

وی در پایان تأکید کرد که اسرائیل از طریق حضور مستقیم نظامی و گسترش شهرک‌سازی، در تلاش است جغرافیای سیاسی استان جنین را به سود خود تغییر دهد.

اسرائیل در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵ عملیات نظامی گسترده‌ای را در اردوگاه جنین آغاز کرد و نام «دیوار آهنین» را بر آن گذاشت. این رژیم مدعی بود که هدف از این عملیات، از بین بردن هسته‌های مسلح مقاومت در این منطقه است. حدود ۱۰ روز بعد، اسرائیل دامنه عملیات خود را گسترش داد و اردوگاه‌های طولکرم و نور شمس در شهر طولکرم و همچنین اردوگاه الفارعه در استان طوباس را هدف قرار داد. نیروهای اسرائیلی پس از چند روز از اردوگاه الفارعه عقب‌نشینی کردند، اما همچنان در اردوگاه‌های جنین و طولکرم حضور دارند.

این عملیات‌ها ویرانی گسترده‌ای در زیرساخت‌ها بر جای گذاشته و صدها خانواده را آواره کرده‌اند؛ هرچند بر اساس آمار رسمی فلسطین، شمار آوارگان به حدود ۳۳ هزار نفر می‌رسد.