حزام الأسد: نیروهای مسلح یمن به تجهیزات پیشرفته آمریکایی دست یافتند

جوان آنلاین: «حزام الاسد» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که ارتش و کمیته‌های مردمی این کشور توانسته‌اند به حجم انبوهی از تسلیحات و تجهیزات مدرن ساخت آمریکا دست پیدا کنند.

الاسد گفت: نیروهای مسلح یمن به لطف خداوند به تجهیزات مدرن و گسترده ساخت آمریکا مجهز شده‌اند.

او تاکید کرد: این تسلیحات پیشرفته، به‌ویژه در حوزه‌های خودروهای زرهی و توپخانه، از جمله غنائمی است که نیروهای ما از مزدوران سعودی و شبه‌نظامیان وابسته به آنان به دست آورده‌اند.

این مقام یمنی خاطرنشان کرد: این تجهیزات در حالی به کنترل نیروهای یمنی درآمده است که رژیم سعودی برای خرید آن‌ها ده‌ها میلیارد دلار از خزانه خود هزینه کرده بود.