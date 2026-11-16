کد خبر: 1390715
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۴
بين‌الملل » اخبار كلی

اختلال در پروازهای آمریکا ادامه دارد

ف اختلال در پروازهای آمریکا روز دوشنبه، برای سومین روز متوالی ادامه یافت.

جوان آنلاین: شان دافی، وزیر حمل‌ونقل آمریکا، پیش‌بینی کرده بود وضعیت پروازها تا روز دوشنبه به حالت عادی بازگردد و شرکت‌های هواپیمایی همچنان برای جبران تاخیرها و بازگرداندن برنامه پروازها به روال معمول، پس از توقف سراسری پروازها تلاش می‌کنند.

بر اساس اطلاعات وب‌سایت داده‌های هوانوردی «فلایت‌اور» (FlightAware)، روز یکشنبه حدود ۲۱۰۰ پرواز در سراسر آمریکا لغو و ۹۴۰۰ پرواز نیز با تاخیر مواجه شد. شرکت‌های هواپیمایی روز شنبه نیز نزدیک به ۶۷۰۰ پرواز در آمریکا را لغو کرده و بیش از ۹۱۰۰ پرواز را با تاخیر انجام داده بودند. حدود ۲۸ درصد از پروازهای شرکت هواپیمایی «جت‌بلو» (JetBlue) و ۲۰ درصد از پروازهای «امریکن ایرلاینز» (American Airlines) لغو شد. شرکت‌های «یونایتد ایرلاینز» (United Airlines)، «ساوت‌وست» (Southwest) و «دلتا» (Delta) نیز از لغو سه تا پنج درصد از پروازهای خود خبر دادند.

با این حال، چشم‌انداز وضعیت پروازها در روز بعد بهتر بود به‌طوری‌که «فلایت‌اور» گزارش کرد تا ساعت ۸ و ۲۸ دقیقه شب یکشنبه به وقت شرق آمریکا، فقط ۸۸ پرواز برای روز دوشنبه لغو شده بود، این در حالی است که شامگاه شنبه، بیش از ۸۷۵ پرواز روز یکشنبه لغو شده بود.

دافی در برنامه «این هفته» شبکه خبری ای‌بی‌سی گفت: هیچ شواهدی مبنی بر وقوع حمله سایبری یا اقدام خرابکارانه دیگری در این حادثه وجود ندارد، اما علت اصلی این اختلال همچنان مشخص نیست. وی پیش‌بینی کرد وضعیت پروازها روز یکشنبه «به حالت عادی بازمی‌گردد»، اما احتمالا بازگشت کامل به شرایط عادی تا روز دوشنبه طول خواهد کشید. وی همچنین تاکید کرد اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) بر حفظ ایمنی مسافران تمرکز دارد.

اداره هوانوردی فدرال آمریکا روز جمعه توقف سراسری پروازها را اعلام کرد که در پی آن، تقریبا تمام پروازهای خروجی برای نزدیک به پنج ساعت متوقف شدند. این طولانی‌ترین توقف سراسری پروازها در آمریکا از زمان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بود.

بر اساس اظهارات مقام‌های آمریکایی، نصب دست‌کم یک روتر جدید شرکت پیمانکار اداره هوانوردی فدرال، «ال‌تری‌هریس» (L۳Harris)، در یکی از تاسیسات دورافتاده این سازمان، موجب شد سایر مراکز کنترل ترافیک هوایی با حجم زیادی از داده‌ها روبه‌رو شوند و این وضعیت، سامانه‌های ارتباطی را با اختلال مواجه کرد.

دافی روز یکشنبه توضیح داد: تعویض یک روتر در یکی از تاسیسات اداره هوانوردی فدرال در شهر «ال‌دورادو» در ایالت آرکانزاس، مشکلاتی را در روتر دیگری ایجاد کرد که به‌تازگی در شهر «آماریلو» در ایالت تگزاس تعویض شده بود. این روتر ارسال داده را آغاز کرد و در نتیجه، روترهای سایر مراکز کنترل ترافیک هوایی در سراسر کشور با حجم زیادی از اطلاعات مواجه شدند و دچار اختلال شدند.

اداره هوانوردی فدرال روز یکشنبه اعلام کرد: قابلیت عملکردی روترهای مبدا را غیرفعال کرده و همین اقدام را درباره حدود ۶۰ روتر مشابه دیگر در سامانه کنترل ترافیک هوایی انجام داده است.

با این حال، دافی گفت: این سازمان هنوز علت نهایی بروز مشکل را که در جریان عملیات تعمیر و نگهداری به وجود آمد، مشخص نکرده است، در حالی که این نوع عملیات هزاران بار پیش از این و بدون هیچ مشکلی انجام شده بود.

بر اساس گزارش رویترز، دافی روز جمعه خواستار اختصاص ۵۰ میلیارد دلار برای نوسازی سامانه‌های کنترل ترافیک هوایی شد که از درخواست قبلی وی برای دریافت ۳۰ میلیارد دلار بیشتر است. این در حالی است که کنگره آمریکا سال گذشته با اختصاص ۱۲.۵ میلیارد دلار برای این منظور موافقت کرده بود.

برچسب ها: آمریکا ، اختلال ، پرواز
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