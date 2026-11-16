انگلیس رکورد تاریخی اسپانیا را خراب کرد

سرانجام پس از ۴۳ بازی بدون شکست، اسپانیا قهرمان یورو و جام جهانی طعم شکست را چشید، اما همچنان رکورددار این روند باقی ماند.

جوان آنلاین: تیم ملی اسپانیا سرانجام پس از ۴۳ بازی بدون شکست، طعم باخت را چشید؛ شاگردان لوئیس دلافوئنته در آخرین دیدار مرحله گروهی لیگ ملت‌های اروپا، در ورزشگاه متروپولیتانو مادرید با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب انگلیس شدند تا یکی از طولانی‌ترین روندهای شکست‌ناپذیری در تاریخ فوتبال ملی اروپا به پایان برسد.

آخرین شکست اسپانیا پیش از این مسابقه، به ۲۲ مارس ۲۰۲۴ و دیدار دوستانه مقابل کلمبیا بازمی‌گشت؛ جایی که لاروخا با نتیجه یک بر صفر شکست خورد. اسپانیا در این فاصله با قهرمانی در یورو ۲۰۲۴ و جام جهانی ۲۰۲۶، دوران درخشانی را با شکست‌ناپذیری سپری کرد و توانست رکورد ایتالیا را بشکند و حتی ارتقا دهد.

پیش از اسپانیا، رکورد طولانی‌ترین روند شکست‌ناپذیری در فوتبال ملی در اختیار ایتالیا بود که بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ در ۳۷ مسابقه متوالی شکست نخورد. ایتالیا در نهایت در نیمه‌نهایی لیگ ملت‌های اروپا مقابل اسپانیا با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و رکوردش پایان یافت.