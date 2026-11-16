کد خبر: 1390713
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۳
بين‌الملل » اخبار كلی

جلالی: پیام رهبر انقلاب به پوتین ویژه بود

ف سفیر ایران در مسکو درباره جزئیاتی از مذاکرات پوتین با محسن رضایی و پیام رهبر انقلاب برای وی صحبت کرد.

جوان آنلاین: کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو اعلام کرد که تماس‌ها و رایزنی‌های ایران و روسیه در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی، مستمر و چندسطحی است و این رویکرد در روابط دو کشور در سطوح عالی و بلندپایه نیز وجود دارد. به گفته وی، تهران و مسکو قصد دارند این تماس‌ها و تعداد سفرهای رسمی متقابل را افزایش دهند.

سفیر ایران در گفت‌وگویی اختصاصی با این خبرگزاری، این موضوع را مورد توجه قرار داد که «روابط میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مستمر و چند سطحی بوده و رایزنی‌ها و تبادل هیئت‌ها در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی، تخصصی و امنیتی میان دو کشور ادامه دارد.»

جلالی تأکید کرد که طی ماه‌های اخیر، فعالیت‌ها و تماس‌های سطح بالای دو کشور به‌وضوح قابل مشاهده بوده که از جمله آنها می‌توان به سفر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران به مسکو برای شرکت در اجلاس سران کشورهای مجمع کشورهای صادرکننده گاز و دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و همچنین سفر اخیر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به مسکو اشاره کرد. او افزود: «با توجه به گستردگی دستور کار همکاری‌های تهران و مسکو و ظرفیت‌های موجود، انتظار می‌رود این سفرها و رایزنی‌ها در سطوح عالی ادامه یابد.»

به گفته وی، جزئیات سفرهای آینده نیز پس از نهایی شدن برنامه‌ها، از طریق مجاری رسمی اعلام خواهد شد. او افزود، طرف ایرانی از گسترش رایزنی‌ها و تبادل سفرهای مقامات بلندپایه دو کشور استقبال می‌کند.

سفیر ایران پیام رهبر معظم انقلاب به پوتین را «ویژه» توصیف کرد

سفیر جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس اعلام کرد که پیام حضرت آیت‌الله امام مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، پیامی ویژه بود که نشان‌دهنده سطح بالای روابط قابل اعتماد بین تهران و مسکو است.

کاظم جلالی گفت: «هدف اصلی و اولیه سفر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به مسکو، تحویل پیام رسمی و ویژه رهبر انقلاب اسلامی به رئیس‌جمهور روسیه بود که این امر نشان‌دهنده اهمیت جایگاه روابط قابل اعتماد بین دو کشور و تداوم رایزنی‌ها در عالی‌ترین سطح است.»

این دیپلمات تأکید کرد که سفر محسن رضایی «باید در چارچوب روابط راهبردی و رایزنی‌های مستمر در عالی‌ترین سطح بین تهران و و مسکو ارزیابی شود و این سفر در شرایطی انجام شد که هر دو کشور با توجه به تحولات جهانی و منطقه‌ای، بیش از پیش ضرورت هماهنگی و رایزنی‌های نزدیک‌تر درباره مسائل مشترک را احساس می‌کنند. و این سفر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و نشان‌دهنده عزم راسخ تهران و مسکو برای ادامه و تعمیق همکاری‌های راهبردی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و سایر زمینه‌هاست.»

توضیح سفیر ایران درباره جزئیات مذاکرات پوتین و محسن رضایی

کاظم جلالی در این مصاحبه یادآور شد که در دیدار ولادیمیر پوتین با محسن رضایی، موضوع همکاری‌های دو کشور در حوزه انرژی، از جمله جزئیات مربوط به انتقال گاز روسیه به ایران از طریق جمهوری آذربایجان، به‌طور مفصل بررسی شد.

سفیر ایران در پاسخ به سئوالی درباره موضوعات مطرح‌ شده در این دیدار گفت: «دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با رئیس‌جمهور روسیه در فضایی صمیمانه و سازنده برگزار شد و حدود سه ساعت به طول انجامید. در جریان این دیدار، طیف گسترده‌ای از مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.»

او افزود: «در حوزه همکاری‌های اقتصادی و زیرساختی، بر تسریع اجرای پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا و تکمیل کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال ـ جنوب به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم و راهبردی اتصال مسیرهای ارتباطی منطقه‌ای تأکید شد. همچنین جنبه‌های اجرایی طرح انتقال گاز روسیه به ایران و زمینه‌های همکاری دو کشور در حوزه انرژی به‌طور مفصل بررسی شد.»

جلالی تأکید کرد: «در این رابطه، علاوه بر طرح بلندمدت احداث خط لوله گاز، گزینه انتقال سوآپ گاز از طریق جمهوری آذربایجان نیز به‌عنوان راهکاری برای توسعه همکاری‌های کوتاه‌مدت مورد بررسی قرار گرفت.»

این دیپلمات ایرانی با اشاره به اینکه در بخش مسائل سیاسی و امنیتی نیز آخرین تحولات منطقه‌ای، شرایط پس از مناقشات و سازوکارهای منطقه‌ای تأمین امنیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت، گفت: «در این دیدار همچنین مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات اخیر، ضرورت احترام به حاکمیت کشورها و مخالفت با مداخله نیروهای خارجی در سازوکارهای منطقه‌ای تأمین امنیت تشریح شد. علاوه بر این، در خصوص مسائل هسته‌ای، همکاری‌های دفاعی و سایر زمینه‌های همکاری راهبردی دو کشور تبادل‌نظر صورت گرفت. در واقع این دیدار در مجموع نزدیکی مواضع تهران و مسکو درباره ضرورت تقویت همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای را نشان داد».

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در تاریخ ۵ ماه نوامبر (۱۴ آبان ماه)، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که به مسکو سفر کرده بود را در کرملین به حضور پذیرفت.

نقش مهم سرگئی شویگو در گفت‌وگوهای راهبردی بین مسکو و تهران

سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو به این موضوع نیز اشاره کرد که سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، از جمله مقامات مهم و بانفوذ این کشور در گفت‌وگوهای راهبردی با تهران محسوب می‌شود.

کاظم جلالی در پاسخ به سئوالی درباره احتمال سفر آتی شویگو به تهران گفت: «آقای سرگئی شویگو از مقامات مهم و بانفوذ این کشور است و گفت‌وگو و تبادل‌نظر با وی در چارچوب مسائل امنیتی و همکاری‌های راهبردی تهران و مسکو اهمیت بسیار زیادی دارد.»

این دیپلمات ایرانی همچنین این موضوع را مورد توجه قرار داد که مسائل امنیتی و همکاری‌های دفاعی از محورهای مهم روابط دو کشور به شمار می‌روند و با توجه به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، ادامه رایزنی‌ها در این حوزه ضروری است. با این حال، او توضیح داد که در حال حاضر نمی‌توان درباره تاریخ دقیق سفر احتمالی شویگو به تهران اظهارنظر کرد و افزود: «در حال حاضر زمان مشخصی برای سفر وی به تهران به‌طور نهایی مورد توافق قرار نگرفته، با این وجود، جمهوری اسلامی ایران همواره از ادامه تماس‌ها و دیدارهای متقابل در سطح عالی با طرف روسی استقبال می‌کند.»

برچسب ها: کاظم جلالی ، روسیه ، رهبر انقلاب
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