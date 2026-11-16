جوان آنلاین: محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان امروز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه در نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو در اسلام‌آباد، اظهار داشت که حل‌وفصل مناقشات از طریق گفتگو برای توسعه در منطقه امری ضروری است.

اسحاق دار در سخنرانی افتتاحیه این نشست، تأکید کرد که پاکستان در تقویت ارتباطات میان کشورهای عضو نقش‌آفرینی خواهد کرد و خاطرنشان ساخت که چالش‌های کنونی باید به صورت جمعی برطرف شوند.

وی با بیان اینکه صلح و ثبات برای موفقیت هرگونه دستورکار اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است، تصریح کرد که صلح و توسعه یکدیگر را تقویت می‌کنند. وی توضیح داد که همکاری‌های اقتصادی موجب ایجاد منافع مشترک در حفظ ثبات می‌شود، در حالی که ناامنی می‌تواند پروژه‌های توسعه‌ای را به خطر بیندازد.

او ضمن ابراز نگرانی عمیق پاکستان نسبت به مناقشات و بی‌ثباتی در منطقه، یادآور شد که پیامدهای چنین درگیری‌هایی فراتر از مرزهای ملی گسترش می‌یابد. وی افزود که بی‌ثباتی بر مسیرهای تجاری، تأمین انرژی، سرمایه‌گذاری‌ها و آرمان‌های اقتصادی مردم تأثیر منفی می‌گذارد.

علاوه بر این، وی اظهار داشت که پاکستان همواره بر حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشات از طریق گفتگو و دیپلماسی، مطابق با حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد، تأکید داشته است.

وزیر خارجه پاکستان اشاره کرد که شهباز شریف (نخست‌وزیر)، عاصم منیر (فرمانده ارتش) و وزارت امور خارجه، ارتباط نزدیکی با کشورهای برادر و شرکای بین‌المللی داشته‌اند. پاکستان به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای دستیابی به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز ادامه خواهد داد.

اسحاق دار گفت که پاکستان به تلاش‌های دیپلماتیک خود با هدف پیشبرد گفتگو، کاهش تنش و برقراری ثبات پایدار منطقه‌ای ادامه می‌دهد.