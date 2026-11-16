قیمت نفت به ۹۵ دلار و ۳۰ سنت رسید

قیمت نفت با کاهش ۰.۶ درصدی به ۹۵ دلار و ۳۰ سنت رسید.

جوان آنلاین: قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه تحت تأثیر افزایش انتظارات درباره مازاد عرضه در بازار جهانی کاهش یافت. ازسرگیری تقریباً کامل انتقال محموله‌های نفتی از خاورمیانه از طریق تنگه هرمز به سطوح پیش از جنگ و کاهش فعالیت پالایشگاه‌های چین در ماه اکتبر، نشانه‌هایی از افت تقاضای نفت خام را به بازار مخابره کرده است.

بهای نفت برنت با ۵۴ سنت معادل ۰.۶ درصد کاهش، به ۹۵ دلار و ۳۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز با ۲۲ سنت معادل ۰.۳ درصد افت، ۸۸ دلار و ۳۴ سنت معامله شد.

نفت در معاملات روز جمعه نیز با کاهش قیمت بسته شد؛ زیرا بازار نشانه‌های کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را که اکنون وارد نهمین ماه خود شده است، ارزیابی می‌کرد. قیمت نفت برنت و نفت آمریکا در هفته گذشته به‌ترتیب ۱۶ و ۱۳ درصد کاهش یافت.

پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی از مازاد عرضه نفت

آژانس بین‌المللی انرژی روز جمعه اعلام کرد بازار جهانی نفت در سه‌ماهه چهارم سال جاری میلادی بار دیگر با مازاد عرضه مواجه خواهد شد؛ زیرا صادرات نفت خاورمیانه سریع‌تر از تقاضای جهانی نفت در حال بازیابی است، هرچند حملات به کشتیرانی همچنان ادامه دارد.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد شرکت کی‌سی‌ام‌ ترید در این باره گفت: برای نخستین بار از زمان آغاز درگیری میان آمریکا و ایران، معامله‌گران به‌طور جدی احتمال مازاد عرضه را به‌جای تداوم محدودیت عرضه در بازار در نظر گرفته‌اند. این تغییر در روایت بازار، به‌وضوح بر فضای معاملات نفت تأثیر منفی گذاشته است.

آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرد عرضه نفت در سه‌ماهه چهارم سال به‌طور متوسط به ۱۰۵ میلیون بشکه در روز برسد که ۱.۷ میلیون بشکه در روز بیشتر از تقاضای پیش‌بینی‌شده خواهد بود. این نهاد پیش‌تر کسری عرضه نفت را برای این دوره پیش‌بینی کرده بود.

این آژانس همچنین جزئیات بیشتری از حجم باقی‌مانده نفت ناشی از آزادسازی بی‌سابقه ذخایر اضطراری کشورهای عضو که در ماه مارس وعده داده شده بود، منتشر کرد. بر این اساس، ۷۱ میلیون بشکه نفت تا پایان فوریه در دسترس بازار قرار خواهد گرفت که ۱۵ میلیون بشکه آن گازوئیل است و با هدف کاهش محدودیت عرضه این فرآورده اختصاص می‌یابد.

کاهش فعالیت پالایشگاه‌های چین و افت تقاضای نفت

نشانه‌های کاهش تقاضا در چین، دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان، نیز بر قیمت‌ها فشار وارد کرد.

جدیدترین داده‌های اداره ملی آمار چین که روز دوشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد حجم فرآوری نفت خام در پالایشگاه‌های این کشور در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل ۲ درصد کاهش یافته و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز افت ۸.۱ درصدی داشته است.

بر اساس محاسبات رویترز و با اتکا به داده‌های دولتی، کاهش فعالیت پالایشگاه‌ها در کنار افزایش تولید داخلی و واردات نفت، نشان‌دهنده افزایش ذخایر نفت خام چین به میزان روزانه ۴۹۲ هزار بشکه در ماه گذشته است.

تداوم ریسک‌های کشتیرانی مانع افت بیشتر قیمت نفت

با این حال، واترر از شرکت کی‌سی‌ام‌ترید خاطرنشان کرد که اگرچه محدودیت‌های عرضه در حال کاهش است، نرخ حمل‌ونقل دریایی همچنان بالا باقی مانده و همین مسئله مانعی در برابر افت بیشتر قیمت نفت ایجاد کرده است.

به گفته وی، بالا بودن نرخ حمل‌ونقل ناشی از ریسک‌هایی است که نفتکش‌ها هنگام عبور از تنگه هرمز با آن مواجه هستند. همچنین تعداد کشتی‌هایی که برای انتقال نفت از این آبراه و جابه‌جایی محموله‌ها به نفتکش‌های دیگر جهت ارسال به پالایشگاه‌ها به کار گرفته شده‌اند، موجب کاهش تعداد شناورهای در دسترس شده است.در همین حال، رسانه‌های دولتی ایران شامگاه یکشنبه گزارش دادند که نیروی دریایی ایران اعلام کرده است یک نفتکش پس از برخورد با مین دریایی در شرق تنگه هرمز دچار آتش‌سوزی شده است.

پیش‌بینی توافق برای بازگشایی تنگه هرمز در سال ۲۰۲۷

با وجود این تحولات، برخی تحلیلگران نسبت به چشم‌انداز وضعیت کشتیرانی در سال آینده میلادی خوش‌بین هستند.تحلیلگران مؤسسه بی‌ام‌ای در یادداشتی به مشتریان خود اعلام کردند: دیدگاه اصلی ما بر دستیابی به یک توافق اولیه برای بازگشایی تنگه هرمز در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ استوار است.به اعتقاد این تحلیلگران، چنین توافقی زمینه را برای بهبود پایدار شرایط امنیت دریایی فراهم می‌کند و به عادی‌سازی بازارهای حمل‌ونقل و بیمه و رفع اختلالات لجستیکی منجر خواهد شد.