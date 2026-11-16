روزنامه صهیونیستی هاآرتص گزارش داد که تل آویو برای نخستین بار به عدم پایبندی خود به مفاد توافق آتش بس اعتراف کرده است.

جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی هاآرتص اعتراف کرد که طبق توافق آتش بس تل آویو متعهد شده بود ماهانه حدود ۱۸ هزار کامیون حامل کمک های بشردوستانه و کالاهای تجاری را وارد نوار غزه کند اما آمار ارتش اسرائیل که روزنامه هاآرتص به آن دست یافته نشان می دهد از ماه مارس تاکنون، شمار کامیون های ورودی به طور میانگین حدود نیمی از این میزان بوده است.

بر اساس داده های مرکز هماهنگی آمریکا در کریات گات، رژیم صهیونیستی طی هشت ماه گذشته به تعهدات خود در توافق آتش بس غزه برای ورود کمک های بشردوستانه و کالاهای تجاری به این منطقه عمل نکرده است.

این آمار برای نخستین بار از زمان آغاز آتش بس در اکتبر ۲۰۲۵ نشان می دهد که رژیم صهیونیستی به عدم تعهد به مفاد آتش بس اعتراف دارد.

انتشار این اطلاعات همزمان با درخواست مشترک وزیران خارجه استرالیا، کانادا، ایتالیا و انگلیس از رژیم برای فراهم کردن دسترسی فوری و بدون مانع کمک های بشردوستانه به غزه صورت می گیرد.

بر اساس توافق آتش بس، قرار بود ماهانه حدود ۱۸ هزار و ۲۰۰ کامیون حامل کمک وارد نوار غزه شود اما در ماه مارس حدود ۴۷۰۰ کامیون وارد غزه شد.