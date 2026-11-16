کد خبر: 1390697
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۹
بين‌الملل » اخبار كلی

گسترش تنش در موساد در خصوص برنامه ایران و غزه 

س تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که بیش از ۱۰ مقام‌ ارشد پیشین موساد، از تغییرات گسترده در این سرویس از زمان انتصاب رومان گوفمن به ریاست آن، ابراز نگرانی کرده‌اند.

جوان آنلاین: شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که مقامات ارشد پیشین موساد از تغییرات گسترده در این سرویس جاسوسی از زمان انتصاب رومان گوفمان به ریاست آن از حدود ۶ ماه پیش تاکنون ابراز نگرانی کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، فهرست افرادی که از موساد کناره‌گیری کرده یا برکنار شده‌اند، شامل معاون رئیس موساد، رئیس بخش اطلاعات، رئیس بخش ایران، رئیس بخش عملیات و همچنین دو رئیس دیگر بخش‌هاست که گفته می‌شود خود را برای ترک این سازمان آماده می‌کنند.

گوفمن برخی از این افراد را با افسران دیگر و همچنین چهره‌هایی خارج از ساختار موساد، از جمله بازرگانان، مشاوران راهبردی و دانشگاهیان جایگزین کرده است. منتقدان این اقدام را تضعیف تجربه انباشته‌ شده اطلاعاتی در این سرویس جاسوسی توصیف کرده‌اند.

موضوع اخراج داوطلبانه ساکنان غزه نیز جنجال شدیدی در داخل موساد برانگیخته است. گفته می‌شود گوفمن پروژه‌ای را که هدف آن یافتن کشورهایی برای پذیرش ساکنان غزه است، دوباره فعال کرده؛ پروژه‌ای که پیش‌تر هنگام طرح آن با مخالفت گسترده رؤسای بخش‌های مختلف روبه‌رو شده بود.

مقام‌های پیشین موساد اشاره کرده‌اند که دخالت دادن این سازمان در پرونده‌ای سیاسی با چنین حساسیتی، آن را از نقش سنتی اطلاعاتی‌اش خارج می‌کند. در مقابل، موساد در دفاع از این پروژه اعلام کرده است که هدایت آن بر عهده شورای امنیت ملی است و اجرای آن از دوره ریاست رئیس پیشین موساد آغاز شده بود.

این گزارش همچنین ادعاهایی را درباره مشارکت مشاوران و بازرگانان خارج از سازمان در نشست‌های مجمع مقام‌های ارشد موساد مطرح کرده است؛ اقدامی که منتقدان آن را سابقه‌ای خطرناک در زمینه دسترسی افراد بیرونی به اطلاعات و اسرار بسیار حساس دانسته‌اند.

در مقابل، موساد اعلام کرد که مشاوران، در صورت لزوم، مجوزهای امنیتی لازم را دریافت کرده‌اند و مشارکت آن‌ها نیز صرفاً به بحث‌های مشخص و متناسب با تخصصشان محدود بوده است. این سازمان همچنین گزارش شبکه ۱۲ را «جانبدارانه و گمراه‌کننده» خواند.

بخش دیگری از این گزارش به اختلاف‌نظر درباره طرحی می‌پردازد که گفته می‌شود گوفمن برای سرنگونی نظام ایران از طریق کردها پیگیری کرده است. مقام‌های پیشین این طرح را غیرواقع‌بینانه توصیف کرده و گفته‌اند که طرح مذکور پیش از آغاز اجرا لغو شده است.

موساد در واکنش به این گزارش مدعی شده است که تغییر مقام‌های ارشد، بخشی طبیعی از روند انتقال هر سازمان به مدیریت جدید است و این گزارش با کنار هم قرار دادن موضوعات نامرتبط، درصدد ایجاد بحرانی ساختگی است.

برچسب ها: موساد ، غزه ، اسرائیل
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