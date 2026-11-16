پاکسازی مناطق استقرار عناصر سعودی و عوامل حمله به باب المندب

یک منبع نظامی یمنی به پاکسازی مناطقی اشاره کرد که عناصر وابسته به عربستان از آنها برای حمله علیه باب المندب استفاده می کردند.

جوان آنلاین: یک منبع نظامی یمنی در گفتگو با خبرگزاری سبأ تاکید کرد که مناطقی که عناصر سعودی از آنها برای حمله به باب المندب استفاده می کردند پاکسازی شدند.

وی اضافه کرد که عناصر دشمن که تحت نظارت افسران سعودی مردم یمن را هدف قرار می دهند هر کجا که باشند هدف مشروع نیروهای مسلح یمن هستند.

این منبع یمنی تصریح کرد: نیروهای مسلح یمن هیچ خطری برای ساکنان استان های جنوبی این کشور محسوب نمی شوند.

شب گذشته حزام الاسد از اعضای بلندپایه جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که تأمین امنیت تنگه باب‌المندب و مناطق کوهستانی، بیابانی و ساحلی پیرامون آن به دست نیروهای مسلح یمن، یک پیروزی تاریخی برای ملت این کشور به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد که این اقدام گامی راهبردی در راستای تقویت امنیت و سلامت کشتیرانی بین‌المللی و شکستی برای طرح‌های نظام عربستان سعودی و حامیان آن در تجاوز علیه ملت یمن است.

باب‌المندب به‌عنوان یکی از گذرگاه‌های راهبردی تجارت جهانی، در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به یکی از کانون‌های مهم تنش منطقه‌ای تبدیل شده است و نیروهای مسلح یمن در پی گسترش درگیری‌ها، نقش فعال‌تری در تحولات دریای سرخ و مقابله با محور آمریکایی ـ اسرائیلی ایفا کرده‌اند.