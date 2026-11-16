امروز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ کالابرگ خانوارهای گروه دوم با رقم انتهای کد ملی سرپرستان ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد.

جوان آنلاین: بر اساس زمان‌بندی جدید اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از مرداد ماه اجرایی شد، امروز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ کالابرگ گروه دوم ایرانیان ساکن در کشور یعنی خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی سرپرستان آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است، شارژ شد.

اعتبار این کمک معیشت ۴۰ روز بوده و شارژ آبان ماه تا پایان آذر امکان خرید دارد.

اقلام اساسی مشمول طرح

خواربار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما

لبنیات: شیر، ماست، پنیر

پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)

میوه و تره‌بار: انواع میوه و سبزیجات

راه‌های رسمی استعلام موجودی کالابرگ

۱. اپلیکیشن «شمیم»

۲. کالابرگ در پیام‌رسان «بله»

۳. کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*