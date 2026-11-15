نیرو‌های مسلح یمن با اجرای بزرگ‌ترین عملیات دور زدن و محاصره در مناطق کوهستانی استان لحج، ضمن تأمین امنیت کامل تنگه راهبردی باب‌المندب، شبه‌نظامیان وابسته به عربستان را وادار به عقب‌نشینی گسترده تا مناطق فراتر از خور عمیره و ارتفاعات جبال خرز کردند.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه خبری المسیره، نیرو‌های مسلح یمن بزرگ‌ترین عملیات دور زدن و محاصره را از حاشیه کوه‌های الوازعیه و کهبوب تا خور عمیره در استان لحج به اجرا درآوردند.

به گزارش ایرنا، یک منبع نظامی به المسیره گفت که این عملیات بیش از ۶۰ کیلومتر از سلسله کوه‌های صعب‌العبور، از کوه‌های کهبوب در غرب و المقاطره در شرق به سمت المضاربه را در بر گرفت.

وی با اشاره به درگیری‌های شدید در جریان این عملیات که منجر به خسارات جانی و مادی سنگین به صفوف نیرو‌های متجاوز سعودی شد، تأکید کرد که نیرو‌های مسلح یمن، این نیرو‌ها را وادار به عقب‌نشینی از فرودگاه ذوباب، اطراف کهبوب و پیرامون باب‌المندب و السقیا کردند.

این منبع افزود که عقب‌نشینی‌ها در امتداد نوار ساحلی، از باب‌المندب و جبهه‌های المضاربه تا فراتر از خور عمیره و جبال خرز در استان لحج ادامه یافت.

وی خاطرنشان کرد که این عملیات گسترده، امنیت مناطق پیرامونی باب‌المندب از سمت شرق را برای نیرو‌های یمنی تحکیم بخشید.

این منبع در پایان تأکید کرد که نیرو‌های مسلح یمن با این عملیات، کنترل تمامی مناطقی را که عمق راهبردی و حیاتی تنگه باب‌المندب محسوب می‌شوند، از کهبوب تا خور عمیره به دست گرفته‌اند.