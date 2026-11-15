مایک پنس: فساد خانواده ترامپ برای مردم آمریکا نگران کننده است

جوان آنلاین: مایک پنس معاون دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری وی، در مصاحبه‌ای با برنامه «میت ذ پرس» متعلق به شبکه تلویزیونی ان بی سی اعلام کرد: به گمانم بخشی از دلیلی که باعث دلسردی رأی‌دهندگان (در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا) شد، این بود که به دلایلی نامعلومی (پس از تجاوز غیرقانونی به ایران)، بعد از ۵ هفته متوقف شدیم.

به گزارش مهر، معاون دوره اول ریاست جمهوری ترامپ ادعا کرد: جی‌دی ونس مرد خوبی است، اما معاون رئیس‌جمهور، در این مورد اشتباه می‌کند.

مایک پنس درباره فساد در دولت ترامپ نیز تأکید کرد: اعضای خانواده مقامات کابینه، و حتی خانواده خود رئیس‌جمهور در فساد دخیل هستند؛ این مسائل برای مردم آمریکا واقعاً نگران‌کننده بوده است. افزایش یک میلیارد دلاری ثروت خالص از طریق ارز‌های دیجیتال، برای آمریکایی‌ها حیرت‌آور است.

وی سپس اضافه کرد: به ویژه این واقعیت که بخش بزرگی از منبع آن، پیش از مراسم تحلیف، در جهان عرب تأمین شده است. باید بگویم، در سفر‌هایی که به سراسر کشور داشتم، متوجه شدم که تمام این مسائل باعث نگرانی بسیاری از سرسخت‌ترین حامیان ما در اقصی نقاط آمریکا شده است؛ کسانی که هنوز آن وعده انتخاباتی مبنی بر «خشکاندن باتلاق» [فساد]را به یاد دارند. خود دولت (ترامپ) و به گمانم شخص معاون رئیس جمهور (جی دی ونس) حزب را به سمتی سوق داده‌اند که با مسئولیت‌پذیری مالی، فاصله‌ی بسیاری دارد.