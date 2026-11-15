یحیی سریع: یمن هدف ۵۰۹۵ حمله هوایی و موشکی سعودی قرار گرفته است

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی علیه یمن از زمان آغاز تشدید تنش به ۵۰۹۵ حمله هوایی و موشکی رسیده است.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که دشمن سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۷۵ حمله هوایی علیه یمن انجام داد.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن تاکید کرد: جنگنده‌های سعودی، اماکن غیرنظامی را در استان‌های مأرب، الجوف، تعز، لحج و صعده بمباران کردند.

وی تصریح کرد: این حملات با جنگنده‌های اف ۱۵ و تایفون انجام شد که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمدند. همچنین حملات موشکی از نجران انجام شد و بر اثر این حملات شماری از غیرنظامیان شهید و زخمی شدند.

یحیی سریع همچنین اعلام کرد: مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی علیه یمن از زمان آغاز تشدید تنش، به ۵۰۹۵ حمله هوایی و موشکی رسیده است.