جوان آنلاین: مسابقات قهرمانی کشور آب‌های آرام در بخش آقایان رده سنی جوانان و بزرگسالان با حضور بی‌سابقه بیش از ۱۶۰ ورزشکار از ۲۲ استان کشور امروز ۲۴ آبان در دریاچه آزادی برگزار شد. در این دوره از رقابت‌ها ورزشکارانی از استان‌های تهران، گیلان، کرمانشاه، بوشهر، مازندران، لرستان، همدان، البرز، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، خوزستان، قم، لرستان، اردبیل و گلستان، حضور داشتند.

به گزارش ایسنا، مسابقات در بخش کایاک و کانو تک نفره و دونفره در مسافت ۱۰۰۰ و ۵۰۰ متر در بخش آقایان و ۵۰۰ و ۲۰۰ متر در بخش بانوان انجام و پس از برگزاری ۳۰ دور، رقابت چهره نفرات و تیم‌های برتر مشخص شد.

در رده سنی بزرگسالان تیم گیلان با ۱۲۰ امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد، تهران با ۱۱۴ امتیاز نائب‌قهرمان شد و مازندران با ۱۰۵ امتیاز جایگاه سوم را به خود اختصاص داد. در رده سنی جوانان نیز تیم تهران با ۱۲۲ امتیاز قهرمان شد، گیلان با ۱۱۸ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و البرز با ۶۹ امتیاز در رده سوم قرار گرفت.