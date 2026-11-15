جوان آنلاین: کریستن میخال، نخست‌وزیر استونی شامگاه یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای گفت که درباره احتمال بستن مرز استونی و روسیه با ایگور تارو، وزیر کشور گفت‌و‌گو کرده و از او و دفتر دولت خواسته است «اقدامات ضروری را آماده کنند».

به گزارش ایسنا، طبق گزارش پایگاه خبری‌ای. آر. آر متعلق به استونی، نخست‌وزیر این کشور در ادامه ادعا کرد: «اگر روسیه به اقدامات ترکیبی خود در استونی ادامه دهد، باید برای کاهش خطراتی که با آنها مواجه هستیم، آمادگی لازم را داشته باشیم.»

او در ادامه ادعایش گفت: «بستن مرز، تهدید علیه مردم استونی را کاهش خواهد داد و این پیام روشن را ارسال خواهد کرد که حمله به صنایع نظامی و توانمندی‌های نظامی استونی غیرقابل‌قبول است. روسیه قصد دارد ما را بترساند، دچار تردید کند و حمایت ما از اوکراین را تضعیف کند، اما واکنش استونی درست در نقطه مقابل این هدف قرار دارد.»

کریستن میخال افزود: «استونی کشوری امن و باثبات است. نهاد‌های دولتی ما هوشیار هستند و مردم و کسب‌وکار‌های ما می‌دانند چگونه واکنش نشان دهند. ما مرعوب نخواهیم شد.»

احتمال می‌رود این مرز در ماه دسامبر بسته شود.

روز شنبه هشت شهروند لتونی پس از تلاش برای ورود غیرقانونی به محوطه شرکت «ترید سیستمز» در منطقه وییمسی، در شمال تالین بازداشت شدند. هدف این گروه ایجاد انفجار و به آتش کشیدن ساختمان شرکت بود. این شرکت، از جمله در زمینه تولید پهپاد‌های شناسایی دوربرد و پهپاد‌های تهاجمی فعالیت می‌کند.

سازمان امنیت داخلی استونی ادعا کرد که این حمله به دستور سازمان اطلاعات نظامی روسیه انجام شده است.