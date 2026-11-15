وزارت دفاع رومانی از به پرواز درآمدن دو فروند جنگنده اف-۱۶ پس از شناسایی یک هدف هوایی در نزدیکی مرز اوکراین خبر داد.

جوان آنلاین: از آناتولی، وزارت دفاع رومانی اعلام کرد در پی شناسایی یک هدف هوایی در نزدیکی مرز اوکراین، دو فروند جنگنده اف-۱۶ نیروی هوایی این کشور برای انجام ماموریت مراقبت هوایی به پرواز درآمدند.

به گزارش ایرنا، این هدف هوایی بعدازظهر یکشنبه در فاصله حدود ۲۰ کیلومتری شمال شرقی شهر والکوفه در اوکراین شناسایی شد.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع رومانی، دو جنگنده اف-۱۶ که برای ماموریت حفاظت از حریم هوایی در نظر گرفته شده بودند، از پایگاه هوایی شماره ۸۶ در شهر فتشتی به پرواز درآمدند.

در پی این رویداد، مرکز فرماندهی ملی نظامی رومانی نیز اداره کل شرایط اضطراری را در جریان قرار داد تا تدابیر لازم برای هشدار به ساکنان مناطق شمالی و شرقی شهرستان تولچا به اجرا گذاشته شود.

مقام‌های رومانیایی اعلام کردند اطلاعات تکمیلی درباره این رویداد متناسب با تحولات بعدی منتشر خواهد شد.

در همین حال، لوکا نیکولسکو، نخست‌وزیر رومانی، حملات پهپادی به سه کشتی تجاری در نزدیکی سواحل دریای سیاه این کشور را محکوم کرد و از همکاری با متحدان ناتو برای تقویت امنیت منطقه خبر داد.

نیکولسکو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، این حملات را غیرقابل قبول و ناقض قوانین بین‌المللی توصیف کرد.

وی با اشاره به پیامد‌های امنیتی جنگ روسیه علیه اوکراین در منطقه دریای سیاه، تاکید کرد که این جنگ موجب تشدید ناامنی در منطقه شده است.

بر اساس گزارش‌ها، سه کشتی تجاری شامگاه شنبه و در ساعات اولیه بامداد یکشنبه، در نزدیکی شهر بندری سولینا هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. این شهر بندری در محل اتصال رود دانوب به دریای سیاه واقع شده است.

نخست‌وزیر رومانی همچنین بر ضرورت همکاری با متحدان ناتو برای تقویت امنیت منطقه و مقابله با پیامد‌های امنیتی تحولات اخیر تاکید کرد.