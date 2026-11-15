کد خبر: 1390664
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۹
بين‌الملل » اخبار كلی

بسنت: انتشار تصویر خانه‌ام، ایران را قادر به شناسایی محل سکونتم کرد

3 وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: انتشار تصویر خانه‌ام، ایران را قادر به شناسایی محل سکونتم کرد.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه فاکس نیوز، «اسکات بسنت» وزیر خزانه داری آمریکا که برخی از جمهوریخواهان شکست کابینه ترامپ در انتخابات میان دوره‌ای کنگره را به دلیل بی کفایتی وی در اداره امور اقتصادی این کشور به دلیل افزایش تورم و قیمت حامل‌های انرژی می‌دانند، امروز یکشنبه عصبانیت خود از افزایش تاب آوری تهران را اینگونه به زبان جاری کرد: از مارس ۲۰۲۶ تا مارس ۲۰۲۷، ارزش ریال در عرض یک سال ۲۵ درصد سقوط خواهد کرد.

به گزارش مهر، وی سپس به فرار خود و برخی از مقام‌های آمریکایی به پایگاه نظامی اشاره و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه «آیا تاکنون تلاش مستقیمی از سوی ایران برای ترور شما صورت گرفته است؟»، گفت: قرار نیست درباره این موضوع صحبت کنیم...، اما تاکر در وال‌استریت ژورنال، انتشار عکسی از خانه ما را که در روز خرید آن گرفته شده بود و اطلاعات مکان‌یابی جغرافیایی در آن وجود داشت، تأیید کرد. هر کسی می‌تواند در اینترنت خانه ما در واشینگتن دی‌سی را پیدا کند؛ این نتیجه روزنامه‌نگاری بی‌ملاحظه و غیرمسئولانه است.

«اسکات بسنت» درباره انویدیا و اتهامات مربوط به جاسوسی چینی‌ها هم گفت: برای من اهمیتی ندارد که او جاسوس هست یا نه. می‌خواهم همچنان به این موضوع بازگردم که فرهنگ حاکم بر انویدیا چه بوده است؛ آیا آنها برای افزایش مصنوعی درآمد‌ها و سودشان، بر انجام این فروش‌های ظاهراً غیرقانونی اصرار می‌ورزیدند؟

تحولات اخیر پیرامون انویدیا و کناره‌گیری جنسن هوانگ، بنیان‌گذار و مدیرعامل باسابقه این شرکت، پیامد‌هایی فراتر از یک بحران مدیریتی در صنعت تراشه دارد. انویدیا طی سال‌های گذشته از یک تولیدکننده پردازنده‌های گرافیکی به یکی از بازیگران تعیین‌کننده در توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی تبدیل شده و نفوذ خود را به حوزه سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، سیاست‌گذاری فناوری و مناسبات بین‌المللی گسترش داده است. از همین روی، بحران کنونی را باید در چارچوب تأثیر احتمالی آن بر ساختار رقابت جهانی هوش مصنوعی بررسی کرد. اهمیت مسئله در این است که تضعیف موقعیت انویدیا می‌تواند هم‌زمان ظرفیت رقابتی آمریکا را تحت فشار قرار دهد و فرصت‌هایی برای شرکت‌های رقیب و قدرت‌های فناوری دیگر ایجاد نماید.

برچسب ها: وزیر خزانه داری آمریکا ، ایران ، جاسوسی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

امریکا از جنگ جا زد!

تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

‌‌۱۳ سال زندان هم شکارچی گردنبند‌ها را اصلاح نکرد! + گفت‌وگو با متهم

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

بانوی برگزیده دانش

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

باند افغانی‌های غیرمجاز با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

 پارکینگ متحرک تهران!

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام

از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران

وزیر مجتهد یا غیرمجتهد؟

چگونه حضرت زهرا (س) حجت خدا بر امام معصوم است؟

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱

طائب: جان‌فدایان یاور انرژی می‌شوند

پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت

آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

خیابان میدان نمایش غفلت‌ها

ایران به درخواست مذاکره پیش از تحقق شروط ۷ گانه «نه» گفت

امنیت ایران از مسیر اعتماد به امریکا نمی‌گذرد

شما معجزه می‌بینید!

الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق

افزایش برد موشک‌ها راهبرد جدید بازدارندگی ما است

‌نقشه سرقت دلار و طلا در دست شریک تجاری + گفت‌وگو با متهم

مساله اصلی تحقق و پذیرش هفت شرط ایران از سوی طرف مقابل است

‌میناب مقتدر و مظلوم

هوافضای سپاه مهیای خلق شگفتانه‌های جدید برای دشمن است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آقاجان! همه خانواده ما فدای راه ظهور شما
چه کسی جنگ را می‌برد؟!
پاداش «زیان‌رسانی» نمی‌دهیم!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
شما معجزه می‌بینید!
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار