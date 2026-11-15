جوان آنلاین: باشگاه اسیر فلسطین امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات رژیم صهیونیستی همچنان خبرنگاران زن و مرد فلسطینی را هدف قرار می‌دهند و با تشدید بازداشت‌ها و پیگرد‌های قضایی، درصدد محدود کردن فعالیت رسانه‌ای آنان هستند.

در این بیانیه آمده است که مقامات رژیم اشغالگر برای تشدید فشار بر خبرنگاران از دستگاه قضایی نظامی و ابزار‌های بازداشت خودسرانه، از جمله بازداشت اداری با ادعای وجود «پرونده محرمانه» یا اتهام مبهم «تحریک به خشونت» استفاده می‌کنند؛ اتهامی که به گفته این نهاد، به یکی از مهم‌ترین بهانه‌های مقامات اسرائیلی برای تعقیب و بازداشت صد‌ها فلسطینی، از جمله خبرنگاران، تبدیل شده است.

باشگاه اسیر فلسطین اعلام کرد که شمار خبرنگاران بازداشت‌شده در زندان‌های رژیم صهیونیستی به ۳۸ نفر رسیده که پنج نفر از آنان زن هستند. این آمار پس از بازداشت «محمد عتیق»، خبرنگار فلسطینی اهل جنین ثبت شده است که توسط نظامیان رژیم اشغالگر بامداد امروز بازداشت شد.

این نهاد همچنین اعلام کرد دو خبرنگار اهل نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون همچنان در وضعیت ناپدیدسازی اجباری قرار دارند و اطلاعات روشنی درباره سرنوشت و شرایط بازداشت آنان در دست نیست.

در بخش دیگری از این بیانیه به پرونده «سامر خویره»، خبرنگار اهل نابلس، اشاره شده است که با وجود صدور حکم قضایی آزادی او در پایان هفته گذشته، همچنان در بازداشت به سر می‌برد. به گفته باشگاه اسیر، دادستانی رژیم صهیونیستی خواستار تمدید بازداشت او به مدت ۱۴۴ ساعت شده تا امکان صدور حکم بازداشت اداری علیه وی را بررسی کند.

نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی در تاریخ دوم نوامبر سال جاری خویره را بازداشت کردند. این دومین بازداشت او از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی در غزه بود؛ وی پیش‌تر در آوریل ۲۰۲۵ بازداشت شده و پس از حدود ۹ ماه حبس تحت بازداشت اداری آزاد شده بود.

باشگاه اسرای فلسطین تأکید کرد پرونده خویره بار دیگر نشان می‌دهد که بازداشت اداری به ابزاری برای نگه داشتن فلسطینیان در حبس، بدون رعایت الزامات محاکمه عادلانه و تضمین‌های قانونی تبدیل شده است.

این نهاد همچنین تأکید کرد که هدف قرار دادن خبرنگاران فلسطینی تنها به سرزمین‌های اشغالی سال ۱۹۶۷ محدود نیست و خبرنگاران فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ را نیز دربرمی‌گیرد. در همین زمینه، به پرونده «سعید حسنین» اشاره کرد که طی دوره گذشته با پیگرد قضایی و محاکمه روبه‌رو بوده است.

باشگاه اسرای فلسطینی در ادامه از تداوم انزوای «بشری الطویل»، خبرنگار و اسیر زن فلسطینی، برای بیش از دو ماه خبر داد و اعلام کرد که او در شرایطی سخت و فاجعه‌بار نگهداری می‌شود.

به گفته این نهاد، الطویل با یورش‌های مکرر به سلول، ضرب‌وشتم و بدرفتاری، استفاده از گاز اشک‌آور، نظارت مستمر و محرومیت از حقوق اولیه روبه‌رو است و مسئولان زندان در موارد متعددی مانع دسترسی گروه‌های حقوقی و قانونی به وی شده‌اند.

این نهاد افزود تداوم انزوای الطویل در چنین شرایطی، جلوه دیگری از نقض حقوق اسیران زن فلسطینی و اعمال محدودیت‌ها و مجازات‌های جمعی علیه آنان در زندان‌هاست.

باشگاه اسیر فلسطین تأکید کرد هدف قرار دادن خبرنگاران را نمی‌توان از سیاست‌های مقامات رژیم اشغالگر علیه اسیران زن و مرد فلسطینی جدا دانست؛ سیاست‌هایی که به گفته این نهاد، از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی در غزه به شکلی بی‌سابقه تشدید شده است.

این نهاد همچنین اعلام کرد خبرنگاران بازداشت‌شده، علاوه بر پیگرد به دلیل فعالیت رسانه‌ای خود، با همان مجموعه تخلفاتی مواجه‌اند که دیگر اسیران فلسطینی با آن روبه‌رو هستند؛ از جمله ضرب‌وشتم، شکنجه، بدرفتاری، محرومیت از حقوق اولیه و شرایط سخت بازداشت.

باشگاه اسیر این اقدامات را نقض مستمر تضمین‌های مقرر در حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر دانست و شمار خبرنگاران کشته‌شده در نوار غزه را بیش از ۲۶۰ نفر اعلام کرد.

باشگاه اسیر فلسطین در پایان از نهاد‌های حقوقی و بین‌المللی، به‌ویژه سازمان‌های فعال در زمینه آزادی مطبوعات و حمایت از خبرنگاران، خواست به مسئولیت‌های قانونی و انسانی خود عمل کنند و برای توقف هدف قرار دادن خبرنگاران فلسطینی، آزادی تمامی خبرنگاران بازداشت‌شده، روشن شدن سرنوشت دو خبرنگار ناپدیدشده، پایان دادن به انزوای بشری الطویل و تضمین دسترسی آزاد گروه‌های حقوقی به وی اقدام فوری انجام دهند.