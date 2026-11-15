کد خبر: 1390663
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۹
بين‌الملل » اخبار كلی

باشگاه اسرای فلسطین: ۳۸ خبرنگار در زندان‌های اسرائیل هستند

3 باشگاه اسرای فلسطین از بازداشت ۳۸ خبرنگار فلسطینی، از جمله پنج زن، در زندان‌های رژیم اشغالگر خبر داد.

جوان آنلاین: باشگاه اسیر فلسطین امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات رژیم صهیونیستی همچنان خبرنگاران زن و مرد فلسطینی را هدف قرار می‌دهند و با تشدید بازداشت‌ها و پیگرد‌های قضایی، درصدد محدود کردن فعالیت رسانه‌ای آنان هستند.

در این بیانیه آمده است که مقامات رژیم اشغالگر برای تشدید فشار بر خبرنگاران از دستگاه قضایی نظامی و ابزار‌های بازداشت خودسرانه، از جمله بازداشت اداری با ادعای وجود «پرونده محرمانه» یا اتهام مبهم «تحریک به خشونت» استفاده می‌کنند؛ اتهامی که به گفته این نهاد، به یکی از مهم‌ترین بهانه‌های مقامات اسرائیلی برای تعقیب و بازداشت صد‌ها فلسطینی، از جمله خبرنگاران، تبدیل شده است.

باشگاه اسیر فلسطین اعلام کرد که شمار خبرنگاران بازداشت‌شده در زندان‌های رژیم صهیونیستی به ۳۸ نفر رسیده که پنج نفر از آنان زن هستند. این آمار پس از بازداشت «محمد عتیق»، خبرنگار فلسطینی اهل جنین ثبت شده است که توسط نظامیان رژیم اشغالگر بامداد امروز بازداشت شد.

این نهاد همچنین اعلام کرد دو خبرنگار اهل نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون همچنان در وضعیت ناپدیدسازی اجباری قرار دارند و اطلاعات روشنی درباره سرنوشت و شرایط بازداشت آنان در دست نیست.

در بخش دیگری از این بیانیه به پرونده «سامر خویره»، خبرنگار اهل نابلس، اشاره شده است که با وجود صدور حکم قضایی آزادی او در پایان هفته گذشته، همچنان در بازداشت به سر می‌برد. به گفته باشگاه اسیر، دادستانی رژیم صهیونیستی خواستار تمدید بازداشت او به مدت ۱۴۴ ساعت شده تا امکان صدور حکم بازداشت اداری علیه وی را بررسی کند.

نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی در تاریخ دوم نوامبر سال جاری خویره را بازداشت کردند. این دومین بازداشت او از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی در غزه بود؛ وی پیش‌تر در آوریل ۲۰۲۵ بازداشت شده و پس از حدود ۹ ماه حبس تحت بازداشت اداری آزاد شده بود.

باشگاه اسرای فلسطین تأکید کرد پرونده خویره بار دیگر نشان می‌دهد که بازداشت اداری به ابزاری برای نگه داشتن فلسطینیان در حبس، بدون رعایت الزامات محاکمه عادلانه و تضمین‌های قانونی تبدیل شده است.

این نهاد همچنین تأکید کرد که هدف قرار دادن خبرنگاران فلسطینی تنها به سرزمین‌های اشغالی سال ۱۹۶۷ محدود نیست و خبرنگاران فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ را نیز دربرمی‌گیرد. در همین زمینه، به پرونده «سعید حسنین» اشاره کرد که طی دوره گذشته با پیگرد قضایی و محاکمه روبه‌رو بوده است.

باشگاه اسرای فلسطینی در ادامه از تداوم انزوای «بشری الطویل»، خبرنگار و اسیر زن فلسطینی، برای بیش از دو ماه خبر داد و اعلام کرد که او در شرایطی سخت و فاجعه‌بار نگهداری می‌شود.

به گفته این نهاد، الطویل با یورش‌های مکرر به سلول، ضرب‌وشتم و بدرفتاری، استفاده از گاز اشک‌آور، نظارت مستمر و محرومیت از حقوق اولیه روبه‌رو است و مسئولان زندان در موارد متعددی مانع دسترسی گروه‌های حقوقی و قانونی به وی شده‌اند.

این نهاد افزود تداوم انزوای الطویل در چنین شرایطی، جلوه دیگری از نقض حقوق اسیران زن فلسطینی و اعمال محدودیت‌ها و مجازات‌های جمعی علیه آنان در زندان‌هاست.

باشگاه اسیر فلسطین تأکید کرد هدف قرار دادن خبرنگاران را نمی‌توان از سیاست‌های مقامات رژیم اشغالگر علیه اسیران زن و مرد فلسطینی جدا دانست؛ سیاست‌هایی که به گفته این نهاد، از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی در غزه به شکلی بی‌سابقه تشدید شده است.

این نهاد همچنین اعلام کرد خبرنگاران بازداشت‌شده، علاوه بر پیگرد به دلیل فعالیت رسانه‌ای خود، با همان مجموعه تخلفاتی مواجه‌اند که دیگر اسیران فلسطینی با آن روبه‌رو هستند؛ از جمله ضرب‌وشتم، شکنجه، بدرفتاری، محرومیت از حقوق اولیه و شرایط سخت بازداشت.

باشگاه اسیر این اقدامات را نقض مستمر تضمین‌های مقرر در حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر دانست و شمار خبرنگاران کشته‌شده در نوار غزه را بیش از ۲۶۰ نفر اعلام کرد.

باشگاه اسیر فلسطین در پایان از نهاد‌های حقوقی و بین‌المللی، به‌ویژه سازمان‌های فعال در زمینه آزادی مطبوعات و حمایت از خبرنگاران، خواست به مسئولیت‌های قانونی و انسانی خود عمل کنند و برای توقف هدف قرار دادن خبرنگاران فلسطینی، آزادی تمامی خبرنگاران بازداشت‌شده، روشن شدن سرنوشت دو خبرنگار ناپدیدشده، پایان دادن به انزوای بشری الطویل و تضمین دسترسی آزاد گروه‌های حقوقی به وی اقدام فوری انجام دهند.

برچسب ها: باشگاه اسرای فلسطین ، رژیم صهیونیستی ، نوار غزه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

امریکا از جنگ جا زد!

تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

‌‌۱۳ سال زندان هم شکارچی گردنبند‌ها را اصلاح نکرد! + گفت‌وگو با متهم

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

بانوی برگزیده دانش

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

باند افغانی‌های غیرمجاز با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

 پارکینگ متحرک تهران!

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام

از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران

وزیر مجتهد یا غیرمجتهد؟

چگونه حضرت زهرا (س) حجت خدا بر امام معصوم است؟

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱

طائب: جان‌فدایان یاور انرژی می‌شوند

پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت

آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

خیابان میدان نمایش غفلت‌ها

ایران به درخواست مذاکره پیش از تحقق شروط ۷ گانه «نه» گفت

امنیت ایران از مسیر اعتماد به امریکا نمی‌گذرد

شما معجزه می‌بینید!

الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق

افزایش برد موشک‌ها راهبرد جدید بازدارندگی ما است

‌نقشه سرقت دلار و طلا در دست شریک تجاری + گفت‌وگو با متهم

مساله اصلی تحقق و پذیرش هفت شرط ایران از سوی طرف مقابل است

‌میناب مقتدر و مظلوم

هوافضای سپاه مهیای خلق شگفتانه‌های جدید برای دشمن است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آقاجان! همه خانواده ما فدای راه ظهور شما
چه کسی جنگ را می‌برد؟!
پاداش «زیان‌رسانی» نمی‌دهیم!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
شما معجزه می‌بینید!
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار