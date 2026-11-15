گزارش یدیعوت آحارانوت از توهمات ترامپ در مورد ضربه به توان ایران

جوان آنلاین: روزنامه یدیعوت آحارانوت در شماره امروز یکشنبه با اشاره به گزارش نهاد‌های اطلاعاتی در مورد قدرت و توان موشکی ایران آن را با ادعا‌های ترامپ در این رابطه مقایسه کرد و بر بی پایه و اساس بودن ادعا‌های ترامپ و نتانیاهو در مورد انهدام توان برنامه موشکی ایران تاکید و اظهارات آنها را توهماتی بی پایه و اساس توصیف کرد.

به گزارش تسنیم، این رسانه صهیونیستی در گزارش خود آورده است: دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا برآورد می‌کنند که ایران بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ موشک در زرادخانه خود دارد. روزنامه وال‌استریت ژورنال شب گذشته (شنبه به یکشنبه)، به نقل از منابع رسمی آمریکایی، این گزارش را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، اسرائیل نیز با این ارزیابی موافق است.

طبق این گزارش، زرادخانه‌ای با این حجم، در صورت وقوع جنگی دیگر، توانایی قابل‌توجهی برای حمله و وارد کردن ضربات شدید به ایالات متحده و متحدانش در اختیار ایران قرار می‌دهد.

بااین‌حال، منابع یادشده خاطر نشان کردند که دستگاه‌های اطلاعاتی اعتماد چندانی به این برآورد‌ها ندارند (احتمال بیشتر بودن آن وجود دارد)؛ زیرا ردیابی تعداد دقیق موشک‌هایی که ایران قادر به شلیک آنهاست یا در اختیار دارد، دشوار است. با وجود این، منابع تأکید کردند که تهران ذخیره عظیمی از موشک‌ها در اختیار دارد.

به اعتراف این رسانه رژیم صهیونیستی، با وجود هدف قرار گرفتن تأسیسات تولید موشک ایران از سوی آمریکا و اسرائیل، ایران بازسازی زرادخانه خود را ادامه داده است؛ به گفته منابع، تهران همچنین تعداد زیادی پهپاد و موشک کوتاه‌برد در اختیار دارد.

یدیعوت آحارانوت بعد از آن در گزارش خود نتیجه گیری می‌کند که بازیابی زرادخانه نظامی ایران با اظهارات مقام‌های ارشد دولت آمریکا، از جمله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشورمبنی بر اینکه ارتش ایران «نابود شده است»، در تضاد قرار دارد.

به گفته منابع، این مسئله بر بحث‌های داخلی در دولت ترامپ درباره لزوم آغاز مجدد حمله به ایران با همکاری اسرائیل نیز تأثیر جدی گذاشته است.

این رسانه عبری زبان تلاش کرد که تلاش کرده اطلاعات منتشر شده خود را برای فرار از محدودیت‌های سانسور در رژیم صهیونیستی به روزنامه وال‌استریت ژورنال ارجاع دهد ادامه می‌دهد: مقام‌های نظامی اسرائیل نیز برآورد می‌کنند که ایران بیش از ۱۵۰۰ موشک بالستیک در اختیار دارد؛ هرچند برآورد‌ها در منطقه متفاوت است.

سیمون لادین، که در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ معاون دستیار وزیر جنگ در امور خاورمیانه بود، گفت حتی برآورد حداقلی ۱۵۰۰ موشک نیز به این معناست که ایران بیش از نیمی از ذخایر تخمینی خود پیش از جنگ را بازسازی کرده است.

او افزود که تهران در فاصله جنگ دوازده‌روزه در جولای ۲۰۲۵ (جنگ تحمیلی دوم) تا آغاز درگیری کنونی که در فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد (جنگ تحمیلی سوم)، زرادخانه خود را بازسازی کرده است.

مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی گفتند استفاده ایران از موشک‌های بالستیک، پهپاد‌ها و تاکتیک‌های بهینه‌شده برای وارد کردن خسارت به تأسیسات نظامی آمریکا، رادار‌ها و سامانه‌های هشدار زودهنگام در سراسر خاورمیانه، واشنگتن را واداشته است بسیاری از تجهیزات و امکانات نظامی آمریکا را به (فلسطین اشغالی) منتقل کند؛ مکانی که آن را امن‌تر می‌داند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: ترامپ روز چهارشنبه گذشته در سخنرانی خود به مناسبت روز کهنه‌سربازان، تلویحاً اذعان کرد که آمریکا توان نظامی ایران را به‌طور کامل نابود نکرده است. او گفت: «ما پیروز شده‌ایم، اما اکنون پرسش این است که چه زمانی می‌خواهیم کار را تمام کنیم» و ادامه داد:

او بعداً در مصاحبه‌ای با هیو هویت، مجری محافظه‌کار، (با اذعان به شکست طرح‌های جنگی اش علیه جمهوری اسلامی ایران) اظهار داشت که باقی ماندن نظام ایران در قدرت پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش، برای ایالات متحده به معنای «شکست» برای وی خواهد بود.