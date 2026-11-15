خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد ناتو در حال کاهش تعداد نشست‌های سطح بالای خود است و در بحبوحه تنش‌های داخلی این ائتلاف بر سر هزینه‌های نظامی و جنگ آمریکا علیه ایران، دیگر قصد ندارد در سال ۲۰۲۷ نشست سران خود را مطابق برنامه قبلی در آلبانی برگزار کند.

جوان آنلاین: ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی عنوان کرد: «هنوز موضع مشترکی درباره زمان برگزاری این نشست وجود ندارد، اما قطعا در سال ۲۰۲۷ برگزار نخواهد شد. اگر قرار باشد نشستی در سال ۲۰۲۸ برگزار شود، این نشست در تیرانا، پایتخت آلبانی خواهد بود.»

به گزارش ایسنا، مارک روته، دبیرکل ناتو نیز این موضوع را کم‌اهمیت جلوه داد و در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «ما در زمینه برگزاری نشست‌های سران ناتو انعطاف‌پذیر هستیم. هر زمان که به برگزاری چنین نشست‌هایی نیاز داشته باشیم، آنها را برگزار می‌کنیم.»

او همچنین تاکید کرد که نشست بعدی زمانی برگزار خواهد شد که «ضرورتی برای آن وجود داشته باشد».

آسوشیتدپرس با تاکید بر اینکه نشست‌های وزیران ناتو نیز در حال کاهش هستند، گزارش داد: «موضوع صرفا به نشست‌های میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و همتایانش محدود نمی‌شود. وزیران دفاع کشور‌های عضو ناتو معمولا در ماه اکتبر با یکدیگر دیدار می‌کنند، اما ماه گذشته هیچ نشستی برگزار نشد و برای اکتبر ۲۰۲۷ نیز هیچ نشستی برنامه‌ریزی نشده است.»

این رسانه آمریکایی افزود: وزیران امور خارجه ناتو نیز طبق برنامه جدید، سال آینده تنها یک نشست خواهند داشت، درحالی‌که پیش از این دو نشست برای آنها در نظر گرفته می‌شد.