تعقیب و گریز اشرار و سارقان مسلح در سیستان و بلوچستان

منابع محلی و مردمی در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان از چند فقره تعقیب و گریز اشرار یا سارقان مسلح توسط نیرو‌های امنیتی و انتظامی خبر می‌دهند.

جوان آنلاین: حاکیست؛ یک گروه شرور مسلح حین تعقیب ماموران به چند نقطه مرکزی سیستان و بلوچستان متواری شدند که گفته می‌شود برخی از آنها در منطقه "کورین" مخفی شده‌اند.

به گزارش ایرنا، کورین که در محدوده جغرافیای بین زاهدان و خاش قرار دارد گا‌ها محل تجمع یا بارانداز اشرار و سارقان مسلح است.

از جزئیات این عملیات هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست، اما خبرنگار ایرنا پیگیر آن است.

همچنین بر پایه خبری دیگر که جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان نیز آن را تایید کرده است یک گروه سارقان مسلح در بخش ایرندگان از توابع شهرستان خاش به دام پلیس افتاده که در جریان تیراندازی و تبادل آتش ۲ نفر از اعضای گروهک کشته شدند.

به گفته مرتضی جوکار در پی اعلام سرقت یک دستگاه خودرو تویوتا از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان خاش قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با حضور در محل و انجام اقدامات تخصصی، اطلاعاتی و پلیسی موفق شدند سارقان را در کمتر از ۲ ساعت شناسایی کنند.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: متهمان به محض دیدن مأموران اقدام به تیراندازی کردند که با واکنش متقابل پلیس مواجه و در جریان این درگیری مسلحانه ۲ نفر از اعضای باند هلاک شدند.

وی بیان کرد: در این عملیات ۲ قبضه سلاح کلاشنیکف، پنج تیغه خشاب، ۶۰ فشنگ جنگی، یک جفت پلاک سرقتی و یک دستگاه خودرو تویوتای سرقتی کشف شد.

سردار جوکار تصریح کرد: همچنین ۲ دستگاه خودرو تویوتا و پژو که در اختیار سارقان قرار داشت و از آنها برای ارتکاب سرقت استفاده می‌شد، توقیف شد.

وی با تأکید بر عزم جدی پلیس برای برخورد با جرایم خشن خاطرنشان کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و با هرگونه اقدام مجرمانه، حمل سلاح و شرارت، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

شهادت بسیجی اهل سنت طی حمله مسلحانه در کورین زاهدان

یک بسیجی اهل سنت به نام نجیب شه‌بخش فرزند حبیب جان خود را تقدیم آرامش مردم کرد.

این بسیجی روز گذشته در منطقه کورین هدف گلوله قرار گرفت و به شدت زخمی شد.

نجیب ساکن روستای دومگ در حوالی روستای کلچات (گلچاه) بر اثر اصابت گلوله به ناحیه سر جان خود را فدای امنیت مردم سیستان و بلوچستان کرد.

ماموران انتظامی و امنیتی سیستان و بلوچستان در پی دستگیری عاملان هستند.