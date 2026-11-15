رئیس فدراسیون فوتبال عراق پس از استقبال اندک تماشاگران از بازی این تیم مقابل لبنان در اولین دیدار از تورنمنت بصره، ابراز امیدواری کرد که در بازی با ایران، ورزشگاه پر شود.

جوان آنلاین: تورنمنت بصره علاوه بر تیم ملی فوتبال کشورمان، برای عراقی‌ها هم محلی برای محک زدن بازیکنان جوان شده است.

به گزارش ایرنا، فدراسیون فوتبال عراق قصد دارد از این تورنمنت برای ایجاد فرصت‌های مناسب جهت بازی کردنِ بازیکنان جوانی استفاده کند که پیش‌تر، فرصت کافی برای بازی پیدا نکرده بودند.

یونس محمود، رئیس فدراسیون فوتبال عراق پس از تساوی این تیم برابر لبنان در اولین دیدار در تورنمنت بصره با اشاره به ترکیب جوان‌شده این تیم گفت: عراق مقابل لبنان در سطح بسیار بالایی ظاهر شد، آن هم در حالی که ترکیب تیم عمدتاً از بازیکنان جوان تشکیل شده بود؛ از جمله حدود هفت بازیکن جدید که برخی از آنها برای نخستین بار به میدان می‌رفتند. از جمله بازیکنانی که عملکرد درخشانی داشتند می‌توان به احمد عاید، یونس حمود، یوسف النصراوی، آدم طالب و کمیل سعدی اشاره کرد.

با این حال استقبال سرد هواداران عراقی از این بازی این تیم برابر لبنان که سبب شد سکو‌های خالی در ورزشگاه بصره دیده شود، باعث نگرانی رئیس فدراسیون فوتبال عراق شده است.

محمود در این باره تصریح کرد: حضور هواداران در حد انتظار نبود، اما این مسئله قابل درک است؛ چرا که بازی جنبه دوستانه داشت و نه رقابتی. معتقدم در دیدار بعدی عراق مقابل ایران، با توجه به اهمیت مسابقه و قدرت حریف و اینکه تیم ملی ایران یکی از تیم‌های برجسته آسیا محسوب می‌شود، هواداران استقبال گسترده‌ای خواهند کرد.

ایران و عراق، سه‌شنبه ۲۶ آبان در دومین دیدار در تورنمنت بصره مقابل هم قرار می‌گیرند. ایران در بازی اول، فلسطین را ۲ بر صفر شکست داد و عراق برابر لبنان به تساوی بدون گل رسید.