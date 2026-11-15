تازه‌های تولید و پخش تلویزیون و رادیو در روز یکشنبه ـ ۲۴ آبان ماه ـ در این گزارش قابل پیگیری است.

جوان آنلاین: فیلم سینمایی «مقام چهارم» به کارگردانی جانگ جی وو، یکشنبه ۲۴ آبان ماه از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «مقام چهارم» محصول کره جنوبی امشب ساعت ۲۳ روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: جون هو پسری نوجوانی است که به ورزش شنا علاقه دارد، اما همیشه در مسابقات به مقام چهارم می‌رسد. مادر جون هو به شدت علاقه دارد که پسرش به مدال برسد تا بتواند در مدارس خوب تحصیل کند و به دانشگاه راه یابد. او به به دنبال یک مربی جوان است که می‌گویند توانایی آموزش بچه‌ها برای مدال را دارد. بالاخره جون هو با اصرار مادرش در اختیار این مربی قرار می‌گیرد و.

کیم مان هک، لی سنگ اوکی، دی هو آن اُ، جنگ سی یو این و کیم جون در این فیلم نقش آفرینی کرده‌اند.

علاقمندان به درام‌های ورزشی می‌توانند «مقام چهارم» را امشب ساعت ۲۳ از شبکه نمایش تماشا کنند.

شبکه نمایش سیما همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایران جان»، ۴ فیلم را از دوشنبه تا پنج شنبه، ۲۵ تا ۲۸ آبان ماه، هر روز ساعت ۹ و ۱۳ روی آنتن می‌برد.

همزمان با برگزاری هفته استان خراسان شمالی در قالب رویداد ملی «ایران جان»، این شبکه با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان خراسان شمالی و همراهی با این رویداد، چهار فیلم را در جدول پخش خود قرار داده است.

فیلم‌های «کوک نغمه گمشده» به کارگردانی داریوش یاری، «الله مزار» به کارگردانی محمد باقری نیکو و «دویدوخ» به کارگردانی سید مجتبی اسدی پور و «آلتینای» به کارگردانی شاهین باباپور از دوشنبه، ۲۵ آبان ماه تا پنجشنبه ۲۸ آبان ماه، هر روز ساعت ۹ و ۱۳ از شبکه نمایش سیما پخش می‌شوند.

فیلم «کوک نغمه گمشده» به کارگردانی داریوش یاری دوشنبه ساعت ۹ صبح روانه آنتن می‌شود.

هنرمندانی همچون کاوه خداشناس، مهدیه نساج، بدیع اله توکل و علی یزدانی ... در آن نقش آفرینی کرده‌اند.

این فیلم روایت زندگی زوجی جوان به نام سارا و امیر است. سارا قبلا یک بار بچه اش را سقط کرده و این برای این بار که باردار است، می‌تواند خطرناک باشد و پزشکش به او هشدار می‌دهد که مواظب خودش باشد. الهه خواهر امیر که نزدیک عروسی دخترش مهرنوش است با امیر تماس می‌گیرد و می‌گوید حال پدرشان خوب نیست و برای دیدن او به بجنورد بیایند. سارا از امیر می‌خواهد که به بجنورد و دیدن پدرش بروند ولی امیر به خاطر حال سارا و دغدغه‌های کاریش راضی نیست ولی بالاخره راهی سفر می‌شوند که ...

فیلم «الله مزار» به کارگردانی محمد باقری نیکو، سه شنبه ساعت ۹ صبح پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: بعد از ازدواج لانجان و لاله، جعفرقلی برادر لاله که با این ازدواج مخالف است با لانجان بنای ناسازگاری می‌گذارد. آنها عاقبت با هم درگیر می‌شوند و پس از این درگیری لانجان می‌میرد. همه جعفرقلی را مسبب مرگ لانجان می‌دانند و جعفرقلی به زندان می‌افتد و..

سحر سلیمانی، شرف النسا نیرومند، فرزاد رمضانی، سحر زحمتکش و رضا خدادادبیگی در فیلم «الله مزار» هنرنمایی کرده‌اند.

«دویدوخ» به کارگردانی سید مجتبی اسدی پور چهارشنبه ساعت ۹ روی آنتن می‌رود. این فیلم داستانی از ترکمن‌های استان هراسان شمالی روایت می‌شود.

بهزاد رحیم خانی، مونا عبداللهی، رضا یزدانی و محمدعلی سلیمان تاش از بازیگران این فیلم هستند.

«آلتینای» به کارگردانی شاهین باباپور پنجشنبه ۲۸ آبان ساعت ۱۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم به دو موضوع اسب اصیل ترکمن و فرش دورو - به صورت داستانی با بازی حسین توشه، محسن آفتای سوار، محمد افشار و تعدادی از بازیگران خراسان شمالی، به تصویر در آمده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ایل ترکمن به اسبی علاقه خاصی دارند که جزو اسب‌های اصیل ترکمن است، شخصی به دزدی اسب روی می‌آورد و کشته می‌شود و.

رویداد ملی «ایران جان» با هدف معرفی هویت، فرهنگ، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان‌های کشور، زمینه‌ای برای بازتاب گسترده‌تر داشته‌های مناطق مختلف ایران در رسانه ملی فراهم می‌کند. شبکه نمایش سیما نیز با پخش این آثار، در همراهی با این رویداد و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان خراسان شمالی مشارکت دارد.

مستند «گنج‌های نفرین‌شده» به بررسی موارد منجر به مرگ و حوادث ناگوار در پی مواجهه با پدیده‌های طبیعی و ساخته دست بشر، از جمله برخی آثار و نقاشی‌ها، می‌پردازد.

مستند «گنج‌های نفرین‌شده» با نگاهی به نمونه‌هایی از حوادث و مرگ‌های رخ‌داده در پی مواجهه انسان با پدیده‌های طبیعی و ساخته دست بشر، ابعاد و عوامل مرتبط با این اتفاقات را بررسی می‌کند.

این مستند امشب ساعت ۲۰ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۲ خواهد بود.

مستند «نقاش آسمان» از دوشنبه ۲۵ تا چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه، حوالی ساعت ۲۲:۳۵ از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

این مستند به کارگردانی محسن اردستانی و تهیه‌کنندگی شهرام ناصری، زندگی شهید محمود باقری، از فرماندهان گمنام حوزه هوافضا، را از دوران کودکی تا شهادت روایت می‌کند.

شهید باقری از همرزمان شهید امیرعلی حاجی‌زاده و از چهره‌های اثرگذار حوزه موشکی بود که در جریان جنگ ۱۲ روزه، به همراه شماری از فرماندهان و همکاران خود به شهادت رسید.

در این مستند که تولید مرکز سیمرغ است با بهره‌گیری از مصاحبه‌های منتشرنشده با چهره‌های اثرگذار حوزه هوافضای سپاه، بخش‌هایی از تلاش‌ها، ناگفته‌های زندگی و کارنامه عملیاتی و صنعتی این شهید روایت می‌شود.

شبکه‌های رادیویی در جریان پویش ملی «ایران‌جان»، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی خراسان شمالی، با رویکردی مطالبه‌گرانه به بررسی چالش‌های توسعه‌ای و مسائل اجرایی این استان می‌پردازند.

این پوشش گسترده با هدف ایجاد گفت‌وگوی مستقیم میان مردم و مسئولان، بستری را برای پیگیری مشکلات و بازخوانی نیاز‌های کلیدی استان فراهم کرده است.

رادیو تهران؛ با «چمدون» و «مستند ایران» به استقبال خراسان شمالی رفت

شبکه رادیویی تهران در جریان دوازدهمین رویداد ملی «ایران‌جان»، با پخش مستند‌های فرهنگی، اجتماعی و معرفی مفاخر، ظرفیت‌های استان خراسان شمالی را به مخاطبان ارائه می‌دهد. این پوشش رسانه‌ای شامل پخش مستند‌های ویژه و اجرای برنامه صبحگاهی «چمدون» است که با هدف معرفی جاذبه‌های گردشگری و توانمندی‌های این استان تدوین شده است.

رادیو ایران؛ رونمایی از ظرفیت‌های خراسان شمالی

شبکه رادیویی ایران از ۲۳ تا ۲۹ آبان‌ماه، با اجرای برنامه‌های متنوعی نظیر «ایران ما»، «ایرانشهر» و «پلاک ماندگار»، به معرفی جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی و ورزشی استان خراسان شمالی می‌پردازد. این ویژه‌برنامه با هدف آشنایی مخاطبان با مفاخر، آداب و رسوم و توانمندی‌های بومی این استان در قالب رویداد ملی «ایران‌جان» تدوین شده است.

رادیو جوان؛ حضور در بجنورد برای پوشش ویژه‌برنامه «ایران‌جان»

شبکه رادیویی جوان روز‌های ۲۸ و ۲۹ آبان‌ماه را با حضور در شهر بجنورد و اجرای برنامه‌های ویژه در قالب پویش «ایران‌جان» سپری می‌کند. در این راستا، برنامه «جوان‌گشت» با گویندگی محمد طالبی و تهیه‌کنندگی سیروس رجبی، روز‌های پنجشنبه و جمعه از بجنورد پخش خواهد شد. همچنین، یک برنامه مشترک با رادیو بجنورد در روز پنجشنبه برای معرفی ظرفیت‌های این شهر روی آنتن خواهد رفت.

رادیو نمایش؛ سفری به سوی گنجینه فرهنگ‌های ایران

شبکه رادیویی نمایش، از ۲۳ آبان‌ماه، ویژه‌برنامه «دورت بگردم» را با محوریت شعار‌های ملی «ایران‌جان» و «گنجینه فرهنگ‌ها» روی آنتن پخش می‌کند.

این برنامه با نگاهی تحلیلی و نگاهی به تنوع فرهنگی وسیع کشور، بر شناسایی و معرفی ظرفیت‌های هویتی و جلوه‌های متنوع فرهنگی مناطق مختلف ایران تمرکز دارد. هدف از اجرای این ویژه‌برنامه، بازنمایی گنجینه بی‌بدیل فرهنگ ایرانی و آشناسازی مخاطبان با میراث فرهنگی و هویتی مناطق مختلف میهن است.

رادیو فرهنگ؛ پوشش ظرفیت‌های فرهنگی خراسان شمالی

شبکه رادیویی فرهنگ با اجرای ویژه‌برنامه‌هایی نظیر «فرهنگ‌شهر»، «سفره خورشید»، «هفت اقلیم» و مجله ادبی «ققنوس»، به معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و مفاخر استان خراسان شمالی می‌پردازد. این پوشش رسانه‌ای که در فضای مجازی نیز دنبال می‌شود، با تمرکز بر میراث بومی، هنر‌های محلی و جاذبه‌های گردشگری، توانمندی‌های این استان را برای مخاطبان سراسر کشور بازنمایی می‌کند.

رادیو صبا؛ روایت ظرفیت‌های خراسان شمالی در ویژه‌برنامه‌های «اترک»

این شبکه رادیویی، هم‌زمان با رویداد ملی «ایران‌جان»، با اجرای دو برنامه «صبای اترک» و «گنجینه اترک»، به معرفی توانمندی‌های استان خراسان شمالی می‌پردازد. این ویژه‌برنامه با تمرکز بر جاذبه‌های فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و اقتصادی، و همچنین پوشش جشنواره‌های اقوام در شهر‌هایی نظیر بجنورد و شیروان، جلوه‌های متنوع میراث و فرهنگ بومی این استان را برای مخاطبان بازنمایی می‌کند.

رادیو قرآن؛ پخش تلاوت‌های قاریان خراسان شمالی

شبکه رادیویی قرآن در جریان رویداد ملی «ایران‌جان»، با پخش تلاوت‌های قاریان استان خراسان شمالی و اجرای ویژه‌برنامه‌های زنده در قالب مجله‌های «تسنیم» و «موج ۱۰۰»، به معرفی ظرفیت‌های قرآنی این منطقه می‌پردازد. این پوشش رسانه‌ای با تمرکز بر ترویج فرهنگ قرآنی، همراه با فعالیت‌های مستمر این شبکه در برنامه‌های صبحگاهی و اطلاع‌رسانی، انجام می‌شود.

رادیو ورزش؛ بازشناسی ظرفیت‌های ورزشی و فرهنگی خراسان شمالی

شبکه رادیویی ورزش در جریان رویداد ملی «روز قهرمان»، ویژه‌برنامه «ایران‌جان» را با تمرکز بر معرفی ظرفیت‌های ورزشی، فرهنگی و گردشگری استان خراسان شمالی تولید می‌کند. این برنامه با همکاری مرکز استان، از طریق گفت‌و‌گو با قهرمانان، پیشکسوتان و مسئولان، به تبیین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش و نقش استان‌های مختلف در توسعه ورزش ملی می‌پردازد.

رادیو پیام؛ روایتگریِ مخاطبان از ظرفیت‌های استان خراسان شمالی

شبکه رادیویی پیام با اجرای برنامه‌ی بیست‌قسمتی «پیامیاران»، ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و میراث تاریخی استان خراسان شمالی را از زبان مخاطبان روایت می‌کند. در این ویژه‌برنامه، اعضای باشگاه پیامیاران در قالب پیام‌های صوتی، به معرفی آداب و رسوم و اماکن طبیعی و تاریخی این استان پرداخته و تصویری بومی از توانمندی‌های این منطقه ارائه می‌دهند.

رادیو گفت‌و‌گو؛ بررسی ظرفیت‌های خراسان شمالی

دو برنامه‌ی «به وقت گفت‌و‌گو» و «روی موج گفت‌و‌گو» با محوریت پویش «ایران‌جان»، به بررسی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و مسائل استان خراسان شمالی می‌پردازند. در این برنامه‌ها، با حضور مسئولان استان، آخرین اقدامات و دستاورد‌های این منطقه از منظر توسعه و مدیریت بررسی می‌شود.

رادیو آوا؛ بازشناسی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی خراسان شمالی

شبکه رادیویی آوا در قالب ویژه‌برنامه روزانه «آوای اترک» و با هدف مشارکت در رویداد ملی «ایران‌جان»، به معرفی جاذبه‌های گردشگری و ظرفیت‌های فرهنگی استان خراسان شمالی می‌پردازد. این برنامه با بهره‌گیری از پلتفرم رادیونما و شبکه‌های اجتماعی، بر ارتقای آگاهی عمومی از توانمندی‌های بومی و تقویت جایگاه گردشگری این استان تمرکز دارد.

رادیو اقتصاد؛ تحلیل ظرفیت‌های اقتصادی خراسان شمالی

این شبکه رادیویی در جریان پویش «ایران‌جان»، طی برنامه‌های «به قید فوریت»، «رهیافت» و «آزادراه»، به بررسی ظرفیت‌های تولیدی، فعالیت‌های کارآفرینان و زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان خراسان شمالی می‌پردازد. این ویژه‌برنامه با هدف تبیین فرصت‌های توسعه و بررسی چالش‌های اقتصادی این استان، راهکار‌هایی برای بهبود وضعیت کسب‌وکار‌ها و رشد اقتصادی منطقه ارائه می‌دهد.

رادیو سلامت؛ سفر برنامه «دهگرد» به روستا‌های خراسان شمالی

شبکه رادیویی سلامت در راستای رویداد ملی «ایران‌جان»، از آغاز سفر هیجان‌انگیز برنامه «دهگرد» به روستا‌های استان خراسان شمالی خبر داد. این برنامه که از روز سه‌شنبه ۲۶ آبان آغاز می‌شود، با هدف معرفی زیبایی‌های طبیعی و فرهنگ غنی این منطقه، مخاطبان را با تجربه‌ای متفاوت از زیست بومی همراه می‌کند. این پوشش ویژه، بخشی از فعالیت‌های گسترده رادیو سلامت در مسیر ارتقای آگاهی و معرفی ظرفیت‌های مختلف کشور است.