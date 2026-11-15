پایان هفته چهارم لیگ والیبال با برتری شاگردان تندروان

جوان آنلاین: آخرین دیدار از هفته چهارم لیگ برتر والیبال امروز (یکشنبه، ۲۴ آبان) بین تیم‌های مس رفسنجان و صنعتگران امید برگزار شد.

به گزارش ایسنا، شاگردان محمدرضا تندروان در این دیدار موفق شدند سه بر دو حرف خود را شکست بدهند.

مس رفسنجان ۲ - ۳صنعتگران امید

۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۶، ۱۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۱۲ بر ۱۵

با برگزاری این دیدار، پرونده هفته چهارم لیگ بسته شد که نتایج کامل آن به شرح زیر است:

گروه A

فولاد سیرجان ایرانیان ۳ - ۱ پاس گرگان

۲۷ بر ۲۹، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۷، ۲۲ بر ۲۵ و ۱۹ بر ۱۷

رازین پلیمر صفر - ۳ مهرگان مازندران

۲۳ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵ و ۱۶ بر ۲۵

سپاهان اصفهان ۳ - صفر تهران بیشه چمستان

۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۹ و ۲۷ بر ۲۵

چادرملو اردکان ۳ - ۲ استقلال مشهد

۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۱، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۷ و ۱۵ بر ۱۲

گروه B

مس رفسنجان صفر - ۳ صنعتگران امید

۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۶، ۱۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۱۲ بر ۱۵

طبیعت ۳ - صفر شهداب یزد

۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۲

مس سونگون ۱ - ۳ شهرداری ارومیه

۱۵ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۱۹ بر ۲۵

شهروند قزوین ۱ - ۳ پیکان تهران

۲۳ بر ۲۵، ۳۲ بر ۳۰، ۲۰ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۲۵