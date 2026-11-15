پایان هفته چهارم لیگ والیبال با برتری شاگردان تندروان

جوان آنلاین: آخرین دیدار از هفته چهارم لیگ برتر والیبال امروز (یکشنبه، ۲۴ آبان) بین تیمهای مس رفسنجان و صنعتگران امید برگزار شد.
به گزارش ایسنا، شاگردان محمدرضا تندروان در این دیدار موفق شدند سه بر دو حرف خود را شکست بدهند.
مس رفسنجان ۲ - ۳صنعتگران امید
۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۶، ۱۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۱۲ بر ۱۵
با برگزاری این دیدار، پرونده هفته چهارم لیگ بسته شد که نتایج کامل آن به شرح زیر است:
گروه A
فولاد سیرجان ایرانیان ۳ - ۱ پاس گرگان
۲۷ بر ۲۹، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۷، ۲۲ بر ۲۵ و ۱۹ بر ۱۷
رازین پلیمر صفر - ۳ مهرگان مازندران
۲۳ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵ و ۱۶ بر ۲۵
سپاهان اصفهان ۳ - صفر تهران بیشه چمستان
۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۹ و ۲۷ بر ۲۵
چادرملو اردکان ۳ - ۲ استقلال مشهد
۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۱، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۷ و ۱۵ بر ۱۲
گروه B
مس رفسنجان صفر - ۳ صنعتگران امید
۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۶، ۱۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۱۲ بر ۱۵
طبیعت ۳ - صفر شهداب یزد
۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۲
مس سونگون ۱ - ۳ شهرداری ارومیه
۱۵ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۱۹ بر ۲۵
شهروند قزوین ۱ - ۳ پیکان تهران
۲۳ بر ۲۵، ۳۲ بر ۳۰، ۲۰ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۲۵