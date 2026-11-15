رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از بارش باران و برف در برخی مناطق کشور طی روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه خبر داد و گفت: از امشب با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، کاهش نسبی دما و بارش پراکنده آغاز می‌شود.

جوان آنلاین: صادق ضیاییان در گفت‌و‌گو با خبرنگار، با اشاره به پیش‌بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده نگری اظهار کرد: امروز در غالب مناطق کشور آسمان صاف و جو آرام خواهد بود و در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود. از امشب با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر، ابرناکی، وزش باد، کاهش نسبی دما و رگبار پراکنده، گاهی رعدوبرق، آغاز خواهد شد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: دوشنبه و سه‌شنبه در گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، برخی نقاط آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، زنجان، خراسان شمالی، شمال استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان، ابرناکی، بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در نقاط مستعد گردوخاک و در ارتفاعات و نقاط سردسیر بارش برف مورد انتظار است.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا همچنین از بعدازظهر چهارشنبه با نفوذ سامانه بارشی در استان‌های واقع در غرب و جنوب غرب کشور، ابرناکی و رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان اظهار کرد: پنجشنبه در مناطقی از مرکز، جنوب شرق و جنوب شرق کشور، افزایش ابر، وزش باد، گاهی خیزش گردوخاک و در ارتفاعات رگبار پراکنده انتظار می‌رود. امروز و فردا خلیج فارس و از بعدازظهر امروز تا سه‌شنبه دریای خزر مواج و متلاطم خواهند بود.

وی درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا (۲۳ آبان‌ماه) کمی ابری تا نیمه و غبار صبحگاهی بتدریج افزایش ابر در بعدازظهر افزایش ابر و افزایش باد گاهی بارش پراکنده با حداقل ۱۰ و حداکثر دمای ۱۹ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه (۲۴ آبان‌ماه) کمی ابری تا قسمتی ابری غبار رقیق گاهی افزایش ابر و افزایش باد و بارش پراکنده با حداقل دمای ۸ و حداکثر دمای ۱۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: طی فردا و پس فردا بندرعباس با دمای ۳۲ و۳۰ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و زنجان و شهرکرد با دمای ۴- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.