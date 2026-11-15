جوان آنلاین: کتائب حزب‌الله عراق روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: با وجود ورود این گروه به مذاکرات مربوط به سامان‌دهی سلاح و امضای توافق حاکمیت با اعضای چارچوب هماهنگی و دولت عراق، نخست‌وزیر به تعهد خود پایبند نمانده و دفتر وی با انتشار گزارش‌های ساختگی در شبکه‌های اماراتی، سعودی و برخی شبکه‌های محلی و همچنین رسانه‌ها و بلندگو‌های وابسته که از این گزارش‌ها پیروی کرده‌اند، به جعل دروغ علیه این گروه روی آورده است.

به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است: «در نتیجه این اقدامات، در معرض بزرگ‌ترین عملیات باج‌گیری برای چشم‌پوشی از سلاح کرامت قرار گرفته‌ایم؛ سلاحی که در بیش از یک مرحله، حاکمیت و حقوق عراقی‌ها را تثبیت کرده است.»

کتائب حزب‌الله تأکید کرد که پرونده جرف النصر (در شمال استان بابل عراق و محل تردّد زائران به سمت کربلا) و موضوع سلاح مقاومت باید از منازعات سیاسی خارج باشند.

این گروه افزود: «صرف‌نظر از شدت فشار‌های امارات، عربستان و آمریکا از طریق دولت الزیدی، از این موضع عقب‌نشینی نخواهیم کرد. این دولت برای محکوم کردن کتائب حزب‌الله در پرونده‌های ساختگی که در برابر واقعیت‌های میدانی تاب مقاومت ندارند، از فجیع‌ترین شیوه‌های خودسرانه و بهانه‌تراشی استفاده می‌کند.»

این گروه در ادامه اعلام کرد که کمیته فنی و تخصصی که برای بررسی صحت اتهامات واردشده به جرف النصر وارد این منطقه شده بود، هیچ‌گونه تخلفی در ارتباط با خطوط لوله نفتی عبوری از این شهر» پیدا نکرده است؛ موضوعی که ادعا‌های مربوط به قاچاق نفت را به‌طور قطعی بی‌اعتبار می‌کند.

در این بیانیه آمده است که تمام مواردی که در جریان بررسی‌های میدانی و از طریق تصاویر مستند شده، شامل مخازن سوخت و یک پالایشگاه کوچک است که نمونه‌های مشابه آن صد‌ها مورد در عراق وجود دارد و برای بهبود کیفیت سوخت فعالیت می‌کند.

کتائب حزب‌الله خاطرنشان کرد که سوخت تولیدی این تأسیسات برای تأمین نیاز خودرو‌های نظامی، ماشین‌آلات سنگین، ژنراتور‌های دیزلی و تجهیزات جنگی استفاده می‌شود تا کمبود‌های ناشی از بحران‌ها یا کاهش سهمیه سوخت دریافتی الحشد الشعبی برای یک محور نظامی حساس جبران شود؛ محوری که از شمال استان بابل تا منطقه القائم در مرز عراق و سوریه امتداد دارد.

این گروه افزود: «این موضوع دشمنان را آزار می‌دهد؛ زیرا نشان‌دهنده موفقیت نیروی مستقر در این منطقه در تأمین نیاز‌های خود برای حفاظت از این محور راهبردی و حیاتی است.»

در ادامه بیانیه آمده است که با وجود انتشار تصاویر ساختگی از یک حوضچه سوخت از سوی برخی رسانه‌ها ــ که انتظار می‌رود تعدادی از آنها رسانه‌های دوست باشند ــ و ادعای اینکه این تصاویر از سوی کمیته تهیه شده‌اند، واقعیت وجود مخازن این تأسیسات همچنان آشکار است.

کتائب حزب‌الله تأکید کرد که این گروه هیچ‌گاه ویژگی‌ها و محل این مخازن را از کمیته پنهان نکرده و این مخازن همواره در معرض دید بوده‌اند و در نزدیکی مسیر‌های تردد زائران و نیرو‌های امنیتی قرار دارند. به گفته این گروه، مخازن مذکور بیش از ۵ هزار متر از خط لوله نفتی عبوری از شهر فاصله دارند.

این گروه در بخش پایانی بیانیه خود ابراز امیدواری کرد که دستگاه قضایی عراق با افرادی که به دلیل رد شدن اتهامات در گزارش کمیته و همسو نبودن آن با گرایش‌های برخی طرف‌ها مشمول مجازات شده‌اند، عادلانه برخورد کند.

کتائب حزب‌الله همچنین بار دیگر خواستار گشایش تحقیقاتی جدی درباره پرونده‌های فساد در زمینه تأمین غذای سربازان، اقلام و مواد سبد سهمیه‌بندی و قرارداد مشارکت با شرکت «ادنوک» شد.