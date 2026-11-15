اعتراضات ضد ترامپ در فیلیپین به خشونت کشیده شد

اعتراضات ضد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در فیلیپین درحالیکه وی عازم این کشور است به خشونت کشیده شد.

جوان آنلاین: خبرگزاری آناتولی امروز یکشنبه گزارش داد در حالیکه معترضان سعی داشتند به محل برگزاری اجلاس انجمن ملل جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن) در مانیل پایتخت فیلیپین برسند، دو نفر زخمی و چندین نفر دستگیر شدند.

به گزارش ایرنا، چندین گروه حقوق بشری در حال برنامه‌ریزی برای اعتراضات در طول اجلاس، از جمله تظاهرات علیه سفر ترامپ به فیلیپین هستند.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که پس از آنکه پلیس مانع از رسیدن تظاهرات‌کنندگان به محل برگزاری اجلاس آسه‌آن در مانیل شد، حداقل دو نفر زخمی و چندین نفر دیگر دستگیر شدند.

طبق گزارش مانیلا تایمز، پلیس ملی فیلیپین اعلام کرد که حداقل پنج نفر پس از امتناع تظاهرات‌کنندگان از ترک منطقه نزدیک مرکز همایش‌های بین‌المللی فیلیپین، جایی که چهل و نهمین اجلاس رهبران آسه‌آن در حال برگزاری است، دستگیر شده‌اند.

دولت، نزدیک به ۲۳ هزار پرسنل امنیتی از جمله بیش از ۱۹ هزار افسر پلیس را برای تامین امنیت محل‌ها، هتل‌ها، مسیر‌های حمل و نقل و سایر مکان‌های کلیدی در طول اجلاس مستقر کرده است.